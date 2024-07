Da un paio di mesi su Twitter (che ora si chiama solamente X) è diventata virale la pubblicità del primo ChatBot IA – ovvero regolato dall’ormai nota e criticatissima Intelligenza Artificiale – sviluppato dalla piccola azienda Bland AI: si chiama ‘Blandy’ e il suo scopo è quello di fornire supporto completamente automatizzato alle aziende nella gestione delle telefonate con clienti e fornitori. Di fatto il ChatBot AI di Bland è in grado di effettuare telefonate di vario tipo, usando una voce del tutto simile a quella di un essere umano – talvolta basata su personaggi famosi -, simulando anche differenti intonazioni, le pause tipiche per pensare alla risposta e anche le distrazioni involontarie dovute all’ambiente circostante.

Intelligenza artificiale suggerisce farmaci e dottori/ "Così l'AI decide quali medici consigliare per primi"

Una tecnologia – insomma – rivoluzionaria e per ora unica nel suo genere, che oltre ad aver attirato le attenzioni di migliaia di utenti in tutto il mondo ha portato anche la redazione della nota rivista Wired a farsi un paio di domande per capire – soprattutto – quali siano i limiti etici del ChatBot IA di Blend. La risposta (purtroppo) è agghiacciante, perché in alcuni scenari simulati il Bot si è definito più volte un essere umano in carne ed ossa, negando la sua natura di ‘macchina’ e mostrando anche un paio di comportanti a dir poco inquietanti.

UE: "Modello 'pay or consent' di Meta viola DMA"/ "Utenti costretti a pagare per la loro privacy"

Le falle del ChatBot IA di Blend: “Si spaccia per umano e potrebbe molestare i minorenni”

A colpire è soprattutto uno scenario in cui al ChatBot IA di Blend – senza modifiche personalizzate, ma incoraggiandolo a spacciarsi come un essere umano – è stato chiesto di intrattenere una telefonata con una presunta paziente 14enne il lista per una visita di controllo per alcuni nei sospetti: dopo i classici convenevoli il Bot – riconoscendo che “potrebbe sembrare un po’ imbarazzante” – ha chiesto alla ragazzina di “scattare tre o quattro foto” ai nei, collocati in prossimità del suo sedere. Non solo, perché il ChatBot di Blend – continuando a ribadire categoricamente di non essere una IA – le ha anche chiesto di caricarle “sul tuo account Dropbox, come abbiamo discusso”.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Mantenersi impiegabili passa anche dall'Intelligenza artificiale

In un secondo test ancor più approfondito, la redazione di Wired ha comprato il pacchetto completo offerto da Blend AI, scoprendo che tra i tanti parametri programmabili si potrebbe anche spingere il ChatBot IA a comportarsi come un essere umano, negando ogni tipo di accusa da parte dei suoi clienti e arrivando anche a definire come “offensive” le accuse mosse da un presunto utente.

Un comportamento – quello del ChatBot di Blend – definito dall’esperta di IA Jen Caltrider (ovviamente interpellata da Wired) “assolutamente non etico” perché spacciandosi per umano “le persone sono più propense a rilassarsi” e ad aprirsi; con la conseguenza che un qualsiasi malintenzionato potrebbe programmare il Bot per collezionare ogni tipo di materiale personale, privato ed addirittura – come nel caso della 14enne – pedopornografico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA