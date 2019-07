Che Dio ci aiuti 5, prima puntata/ L’arrivo di Ginevra (Replica 7 luglio)

Una domenica all’insegna del divertimento e della rifessione è quella che vi aspetta oggi, 7 luglio. Alle 14 su Raiuno, infatti, tornano le avventure delle suore più famose della televisione italiane con la replica della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5, la famosa fiction interpretata da Elena Sofia Ricci. Al suo fianco, inoltre, ci sono Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Colombu, Laura Adriani, Raniero Monaco di Lapio, Matilde e Margherita Manfredi, Ilaria Spada, Sergio Romano w Simone Riccioni. La regia è di Francesco Vicario. In attesa della sesta stagione che è stata già annunciata dalla stessa Elena Sofia Ricci e che avrà come location Assisi, andiamo a scoprire le anticipazioni della prima puntata.

CHE DIO CI AIUTI 5: OMNIA IN BONUM

Nel primo episodio della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo Omnia in bonum Suor Angela e Suor Costanza sono alle prese con la vendita degli oggetti lasciati in convento dalle ragazze. Le due religiose, inoltre, sono in attesa di Ginevra, una nuova novizia, pronta a seguire un percorso di fede. Nico, nel frattempo, dopo essere stato lasciato da Monica, è in procinto di trasferirsi a Milano per lavorare in un famoso studio legale ma il ritorno di Asia con un bambino di cinque mesi che presenta come il figlio di Nico cambia tutto. Nico, però, decide di non volersi occupare del bambino, ma l’improvvisa partenza di Asia lo costringe a cambiare piano. Azzurra, invece, dopo la scomparsa di Guido e Davide, è intenzionata a cambiare vita trasformando il convento in un hotel. Suor Angela, tuttavia, cerca di convincerla a non farlo e ad affrontare il grande dolore che sta provando.

CHE DIO CI AIUTI 5: COME NELLE FAVOLE

Nel secondo episodio dal titolo “Come nelle favole”, Valentina è in coma dopo essersi gettata, forse, dal balcone di casa sua. Gabriele, però, non crede affatto all’ipotesi del suicidio e con Suor Angela si introduce in casa sua per avere qualche indizio da cui far partire le indagini. Trovano così un test di gravidanza e pensano che Valentina potesse essere incinta, ma l’ipotesi viene smentita dagli esami medici. Azzurra, con uno stratagemma riesce ad entrare in ospedale per avere qualche informazione su quello che è accaduto a Valentina. Mentre Nico cerca di far crollare il muro di diffidenza di Ginevra, Azzurra decide di restare in convento per aiutare Valentina ad uscire dal coma e scoprire la verità sul suo incidente.



