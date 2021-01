Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi 14 gennaio: Erasmo e Suor Angela…

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 14 gennaio

Che Dio ci Aiuti 6 torna in onda anche questa sera con un doppio episodio in cui sentiremo ancora parlare del passato di Suor Angela e di tutto quello che sta venendo a galla proprio in questa prima parte di stagione. In molti sono convinti che per lei sia arrivato il momento di fare i conti con quello che è successo nella sua città prima della sua partenza ma, soprattutto, con la possibilità che si possa essere lasciata alle spalle un figlio. Sarà davvero così? Lo scopriremo solo in questo lungo percorso in compagnia della fiction e del personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Sicuramente uno dei personaggi centrali dei nuovi episodi sarà quello di Azzurra.

Francesca Chillemi ha regalato al suo personaggio sicuramente molte sfumature diverse, partita da una giovane ragazza un po’ tradita dalla vita, è diventato un punto fermo del Convento e poi anche della sua nuova famiglia, la stessa che ha perso. Proprio quello che è successo l’ha ancora di più avvicinata alla Fede tanto da voler seguire le orme di Suor Angela, ma cosa ne sarà di lei adesso? Proprio negli episodi di questa sera Azzurra sarà alle prese con una dolorosa ricorrenza che proverà a dimenticare cercando mille distrazioni che possano un po’ distrarla. Alla fine però dovrà fare i conti con il suo dolore, chi le rimarrà al fianco?

Che Dio ci Aiuti 6 verso l’unione tra Suor Angela ed Erasmo?

Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata in qualche modo ad Erasmo anche se non sa ancora cosa dire al diretto interessato. Intanto quest’ultimo viene molto colpito quando un bambino viene abbandonato nella casa famiglia e lui decide di aiutare Suor Angela a cercare la madre. La mente di Ginevra inizia un po’ a traballare ma vicino a lei ci sono le ragazze del Convento pronte a sostenerla e aiutarla proprio mentre Monica andrà incontro alla diagnosi. Forse quelli che erano i sintomi sottovalutati da Nico, alla fine si riveleranno essere qualcosa di brutto e a quel punto il giovane dovrà fare i conti con la sua superficialità.

E’ vero anche che Monica non sembra essere molto colpita dall’esito dei suoi esami, forse è ancora presto per crollare sotto il peso di quello che scoprirà? Siamo sicuri che i due episodi di Che Dio ci aiuti 6 in onda oggi, 14 gennaio, su Rai1, riusciranno a dare qualche risposta in più ai nostri quesiti. Chi non riuscirà a seguirli in diretta in tv potrà farlo in streaming sul sito RaiPlay o successivamente nella sezione on demand sia su SmartTv che dispositivi mobili.



