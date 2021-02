Che Dio ci Aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi 25 febbraio: Erasmo ha mentito?

Che Dio ci Aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 25 febbraio

Ultima puntata per Che Dio ci aiuti 6, almeno per adesso. La fiction con Elena Sofia Ricci torna in onda oggi, 25 febbraio, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa con due nuovi episodi ma con quella che possiamo definire la penultima puntata. L’unica nota positiva, se proprio vogliamo vederla in questo modo, è che giovedì prossimo la fiction non andrà in onda per lasciare spazio a Sanremo 2021 e questo significa che il finale slitterà all’11 marzo. A quel punto la nostra Suor Angela potrebbe fare i conti con una new entry molto nota, un barista con il volto di Can Yaman, l’attore turco del momento e compagno, sembra, di Diletta Leotta. Fino ad allora, quindi, ci saranno ben due settimane di attesa ma, ancora prima, gli episodi dal titolo ‘Non dire no’ e ‘Tradimento’ in onda proprio questa sera. Cosa ne sarà dei nostri protagonisti?

Suor Angela rischia di perdere papà Primo ma…

Suor Angela è ancora in preda ai suoi ricordi del passato e ad Erasmo, Azzurra sembra in crisi per via della sua vocazione mentre i ragazzi sono alle prese con i loro sentimenti e i loro triangoli amorosi, come si risolveranno tutte queste questioni ad un passo dal finale? Nei nuovi episodi di Che Dio ci Aiuti 6 in onda oggi, 25 febbraio, ritroveremo Suor Angela in preda alla paura e tutto perchè suo padre Primo è finito d’urgenza in ospedale in condizioni critiche e adesso ha davvero bisogno di un trapianto di rene e, quindi, di un donatore. Come spesso accade nelle fiction e non solo, naturalmente l’unico che sembra essere compatibile è proprio Erasmo ma quando si presenta il momento e la possibilità di fare il test, il giovane esita un po’ e questo mette un po’ in dubbio la sua onestà. Dall’altro lato, in Convento, c’è Azzurra che prova ancora a risolvere qualche piccolo problema concentrandosi ancora sulla vita di Penny. L’erede di suor Angela spinge ancora Monica a prendere in affido Penny ma questa volta la ragazza è distratta dall’arrivo in Convento del figlio di Luca, Edo.

Che Dio ci Aiuti 6, Erasmo ha mentito?

Sia lei che Nico si ritrovano così a fare i conti con il loro passato ma lo stesso si ritroverà poi ad occuparsi di un caso legale che coinvolge da molto vicino anche sua sorella Miriam. Proprio nell’ultimo episodio della serata, dal titolo emblematico, ‘Tradimento’, Suor Angela si prepara ad affrontare il giorno del trapianto di Primo ma quando lui è in sala operatoria, lei fa una scoperta sconvolgente. Cosa è successo davvero? Forse questa sua verità è legata proprio ad Erasmo e al trapianto? Intanto, anche Azzurra ha una colpa da coprire e farà di tutto per non farsi scoprire da Suor Costanza. Ma di cosa si tratta?



