Che Dio ci Aiuti 6/ Anticipazioni puntata oggi 28 gennaio: Monica nei guai?

Che Dio ci Aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 28 gennaio

Va in onda oppure no? Alla fine Che Dio ci aiuti 6 l’ha spuntata e dopo le prime incertezze e l’annuncio che questa sera non ci sarebbero state le nostre suore preferite, tutto è confermato. Alle 21.30 circa di oggi, 28 gennaio, su Rai1 a tenerci compagnia ci saranno Elena Sofia Ricci e le ragazze del Convento dell’amata Suor Angela. Le loro disavventure continueranno a tenerci compagnia ancora per qualche settimana ma, intanto, quello che preme a tutti e capire cosa è successo in passato alla protagonista ma anche quale sarà il destino di Azzurra, pronta a seguire le orme del suo faro guida, e di Monica che tra squilibri mentali e prigione non se la passa poi così bene. Ad andare in onda anche questa sera saranno ben due episodi in cui Suor Angela è chiamata ad occuparsi delle sue ragazze ma anche di due nuovi casi che la toccheranno molto da vicino.

Che Dio ci Aiuti 6 riporta nuovi ricordi alla mente di Suor Angela?

In particolare, nella puntata di oggi di Che Dio ci Aiuti 6, assisteremo all’arrivo in Convento dello zio di Penny pronto ad adottare la bambina. La prima a cui la notizia darà molto fastidio sarà proprio Azzurra che teme che l’uomo abbia cattive intenzioni e si dice contraria all’adozione. Dalla sua parte si schiera Suor Angela che, però, le chiede calma e prudenza anche perché, dopo un primo colloquio, sembra davvero che abbia a cuore le sorti della bambina e che le sue intenzioni siano buone. Ma chi delle due ha ragione? Forse Azzurra si sta lasciando trasportare dai suoi sentimenti o ci ha visto davvero lungo? Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia. La giovane ha davvero bisogno di un sostegno ma Emiliano è convinto che si tratti di un appuntamento romantico e quindi gongola, ma cosa succederà quando farà i conti con la verità?

Azzurra scopre tutto sul passato di Fabio e…

Non andrà meglio ad Erasmo che, ferito da Ginevra, tornerà sulla strada sbagliata cedendo di nuovo al suo vecchio giro di amici pericolosi. Come andrà a finire per lui questa volta? A fare chiarezza ci proverà il secondo episodio in onda oggi di Che Dio ci aiuti 6, con Erasmo costretto a letto e con Suor Angela pronto a prendersi cura di lui fino a quando alcuni ricordi non faranno capolino nella sua mente. Azzurra, intanto, ottiene le informazioni di cui aveva bisogno sul passato di Fabio. Sullo sfondo rimane la relazione tra Ginevra e Nico, ormai ad un bivio, ma anche quella di Monica ed Emiliano. La giovane sembra decisa ad uscire con il dottore, ma riuscirà davvero a farlo?



