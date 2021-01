Che Dio ci aiuti 6/ Monica assassina? Anticipazioni puntata oggi 21 gennaio

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 21 gennaio

Che Dio ci Aiuti 6 torna in onda oggi, 21 gennaio, in un giovedì super affollato che rivede Elena Sofia Ricci al timone del suo Convento nei panni di Suo Angela pronta a tenere testa a DayDreamer, piazzato di nuovo su Canale5, e il debutto de La Pupa e il Secchione. Siamo sicuri che gli ascolti sapranno rimanere alti nonostante gli attacchi del competitor? Siamo sicuri di sì soprattutto perché per la suora protagonista della serie si continua ormai a parlare di un mistero legato alla sua vita prima di prendere i voti ed è ormai chiaro che si tratta di un figlio, una notizia che segnerà la sua vita ma anche quella del ragazzo che si trova davanti ormai quotidianamente. Cosa succederà nella nuova puntata di Che Dio ci aiuti 6 su Rai1? Ad andare in onda saranno due nuovi episodi e, quindi, due nuovi casi che terranno impegnate Suor Angela e le sue ragazze.

Che Dio di aiuti 6, Monica accusata di omicidio?

In particolare, nel primo, Monica viene accusata di omicidio e sospesa dall’ospedale e sicuramente la prima alla quale darà la notizia sarà proprio Suor Angela. A quanto pare la nostra Monica è stata accusata di aver causato la morte di uno dei suoi pazienti e la notizia sconvolge anche Nico che farà di tutto per portare a galla la verità supportando proprio la nostra suora protagonista. Cosa scopriranno i due con le loro indagini? Intanto, Penelope organizza una messa in scena per non deludere Azzurra, coinvolgimento anche Erasmo e Ginevra che si avvicinano sempre di più facendo sospettare anche Suor Angela. Cosa succederà tra i due giovani? La risposta arriverà nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti 6 in onda su Rai1 questa sera e in cui i Erasmo e Ginevra si ritroveranno sempre più complici grazie ad una gita fuori dal convento.

Erasmo e Ginevra, scoppia la passione?

Sarà a quel punto che tra i due potrebbe scoppiare la scintilla mentre Nico si ritroverà ad osservare tutto da lontano, riuscirà a fare qualcosa prima che sia troppo tardi? Dall’altro lato, invece, c’è Monica che dopo la questione dell’ospedale, sembra pronta ad andare incontro al suo desiderio di diventare mamma e per questo vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Azzurra invece si occupa di Penny e dei suoi problemi scolastici ma presto deve arrendersi al fatto che lo studio non è proprio il suo forte. Chi correrà in suo aiuto adesso e come farà a sostenere la bambina adesso che ha bisogno di lei? Siamo sicuri che in Convento non si è mai soli, nemmeno in questo caso.



