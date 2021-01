Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni puntate 21 gennaio: False verità e Solo parole

Che Dio ci aiuti 6 tornerà con altre due nuove puntate tra una settimana, quando il calendario ci dirà 21 gennaio 2021. Arrivati quasi a metà della stagione sarà il momento degli episodi numero 7 e 8 rispettivamente dal titolo False Verità e Solo Parole. Siamo pronti dunque a entrare nel vivo della stagione con la possibilità di vivere le evoluzioni che si vedranno all’interno del convento dove troviamo come sempre una Suor Angela prodiga di buoni consigli e di opere di bene. La serie torna stasera intanto con gli episodi 5 e 6 dal titolo Obbligo o Verità e Deja vu. Scopriamo però anche cosa accadrà la prossima settimana.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntate 21 gennaio: la trama

Scopriamo la trama delle due nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 21 gennaio. Nel primo episodio Monica si troverà a dover fronteggiare delle accuse molto pesanti, infatti hanno puntato il dito su di lei sottolineando come sia stata protagonista di negligenze sul lavoro. La donna è confusa e in difficoltà non in grado di reagire, Suor Angela correrà in suo aiuto. Nel secondo episodio proprio quest’ultima si troverà ad affrontare quelli che hanno puntato il dito pesantemente nei confronti di Monica. Arriverà a scoprire cosa è successo dietro e perché se la sono presa gratuitamente contro la donna.



