Che Dio ci Aiuti 7/ Anticipazioni 19 gennaio: Suor Angela va via? Azzurra in crisi

Che Dio ci Aiuti 7 si prepara a dire addio a Suor Angela? A giudicare dalle anticipazioni sulla seconda puntata, in onda giovedì 19 gennaio, sembra proprio che il personaggio di Elena Sofia Ricci sia pronta a uscire di scena. Nel primo appuntamento abbiamo conosciuto le nuove ragazze del convento (Cate, Ludovica e Sara) e dato il benvenuto a Suor Teresa, personaggio che abbiamo scoperto essere la sorella di Luisa. La donna, prima di morire, ha confidato a Suor Teresa che il piccolo Elia non è suo figlio: ma quindi di chi è? Il mistero è destinato a perdurare per molte puntate. Intanto, l’operato di Suor Angela è sotto esame dal Vescovo, mentre Azzurra dovrà convincere di essere pronta a prendere i voti.

Nel dettaglio, episodio 7×03 dal titolo Restare o partire?, ci svela che quando il Vescovo fa visita al Convento degli Angeli Custodi, Suor Angela riceve una notizia che potrebbe cambiare per sempre la sua permanenza: infatti il suo operato viene messo in discussione, e la nostra protagonista dovrà prendere una decisione importante. Intanto, per distrarsi, Suor Angela accetta di accompagnare Emiliano a pedinare Sara, l’ultima arrivata al convento, perché teme che si sia cacciata nei guai. Sara ha un carattere molto esuberante e potrebbe riservare dei grattacapi ai protagonisti. Infine, Suor Teresa scopre un segreto del passato della sorella Luisa, e la cosa la turba…

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 seconda puntata: Azzurra in crisi?

A seguire, andrà in onda l’episodio 7×04 di Che Dio ci aiuti 7 intitolato Progetti. In questo secondo appuntamento serale, Azzurra si sentirà sola e per lei sarà difficile gestire le nuove dinamiche del Convento degli Angeli. Le nuove ragazze arrivate al convento sono molto diverse tra loro, ma è anche ardua da tenerle a bada: insomma si è creato un bel casino! Azzurra, però, è decisa a riportare l’ordine e non si farà abbattere alla prima difficoltà.

Nel frattempo, Ludovica sa di essersi comportata in malo modo con Ettore, il bel barista del Convento che non perde occasione per punzecchiarla, e si sente in colpa, però è decisa a farsi perdonare. Intanto, la giovane Cate non ha ancora ben chiaro cosa fare della sua vita. Il suo sogno è diventare cantante, ma non può continuare a mentire ai suoi genitori. Chissà se qualcuno al convento deciderà di indirizzarla verso la strada giusta?

