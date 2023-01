Che Dio ci aiuti 7/ Anticipazioni prima puntata 12 gennaio: arriva Suor Teresa

Che Dio ci aiuti 7: cast e anticipazioni prima puntata 12 gennaio

Che Dio ci Aiuti 7 prende il via da stasera, 12 gennaio 2023, su Rai 1. La nuova stagione dell’amata fiction della rete ammiraglia si annuncia piena di novità. A cominciare dall’uscita di scena di Suor Angela, con Elena Sofia Ricci che ha deciso di appendere al muro gli abiti del suo alter ego televisivo, a cui è molto affezionato. Ci saranno anche diverse new entry che affiancheranno gli storici personaggi di Azzurra (Francesca Chillemi), ormai una novizia, e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Torna in pianta stabile il dottor Emiliano (Pierpaolo Spollon). Le nuove ragazze che affolleranno il convento sono: Emma Valente nei panni della giovane avvocatessa Ludovica, Ileana D’Ambra nel ruolo di Catena, un’aspirante cantante, Federica Paglioli nei panni di Sara, e ci sarà Suor Teresa (Fiorenza Pieri), una severa esegeta con cui Azzurra si scontrerà. Infine altri nuovi personaggi: Filippo De Carli nel ruolo di Ettore, il nuovo affascinante barista del Convento, e il piccolo Valerio Di Domenicantonio nella parte di Elia.

La prima puntata di stasera si compone di due episodi. Nel primo, il 7×01 dal titolo Giudizi Universali, vedremo Suor Angela alla guida del Convento da sola dato che Suor Costanza non c’è più. La protagonista è ora più responsabile rispetto al passato, e Azzurra cerca di scuoterla per farla tornare come prima. Intanto Emiliano è in procinto di sposarsi, e nel frattempo si occupa anche di una paziente della situazione personale difficile, Luisa, che è la madre del piccolo Elia. A fine episodio assisteremo all’ingresso in convento della rigorosa Suor Teresa, e conosceremo due nuove ragazze, Ludovica e Cate, il cui passato e il motivo per cui sono ad Assisi rimane un mistero.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni prima puntata 12 gennaio: Suor Angela ha i sensi di colpa

Che Dio ci Aiuti 7 prosegue nella serata del 12 gennaio 2023 con l’episodio 7×02 dal titolo Sensi di colpa. In questo nuovo appuntamento, Suor Angela vive un periodo di crisi. La nostra protagonista si sente in imbarazzo per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è poi accaduto tra loro. Il bambino viene poi portato in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato; Elia resterà momentaneamente in compagnia delle ragazze, in attesa che si trovi una soluzione al suo problema. Suor Angela si sente in colpa per la situazione che si è creata, quindi Azzurra vorrebbe aiutarla cercando di non farle pesare la situazione.

Intanto tra lei e Suor Teresa si creano i primi screzi; Azzurra infatti non si fida molto della nuova sorella, e inizia a sospettare che non sia chi dice di essere. Nel frattempo, Emiliano, dopo l’ultima delusione d’amore, sta pensando di cambiare stile di vita e di trasformarsi in un bad boy, nella speranza di attirare una nuova potenziale fidanzata. Riuscirà nel suo bizzarro tentativo?











