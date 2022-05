Che tempo che fa/ Anticipazioni 29 maggio e ospiti: Tom Hanks, Austin Butler e…

Anticipazioni Che tempo che fa, ultima puntata di oggi 29 maggio

Appuntamento nella prima serata di oggi di Rai3 con la trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio e giunta alla sua ultima puntata stagionale. Con il padrone di casa ci saranno ovviamente anche i due volti fissi della trasmissione: Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. A partire dalle ore 20.00 inizierà la carrellata di ospiti di primo livello che si alterneranno nello studio del talk show, a partire dai protagonisti della pellicola di Baz Luhrmann “Elvis”, il due volte Premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler. Il film in questione è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes e atteso nelle sale cinematografiche dal 22 giugno prossimo. Un biopic imperdibile nel quale Butler interpreta il Re del rock’n’roll ed Hanks il suo manager.

Nello studio di Che tempo che fa, nella prima serata di oggi 29 maggio, ci sarà anche un altro ospite molto atteso, ovvero l’allenatore del Milan Stefano Pioli. E’ proprio grazie a lui che la squadra rossonera è riuscita a conquistare il suo diciannovesimo scudetto, dopo undici anni dall’ultima volta. A Pioli è stato conferito anche il titolo di migliore allenatore di Serie A nella stagione 2021/22, nonché il secondo migliore allenatore del Milan dagli Anni Settanta ad oggi.

Gli ospiti di Che tempo che fa: anche Elodie e…

La lunga serata all’insegna di Che tempo che fa di oggi 29 maggio, ultima della stagione, proseguirà con un altro grande protagonista del cinema ma questa volta italiano: Pierfrancesco Favino: l’attore è protagonista della pellicola “Nostalgia”, per la regia di Mario Martone, in concorso al Festival di Cannes ed ora sul grande schermo. Spazio quindi alla musica con la cantante Elodie che presenterà live al pubblico di Rai2 la canzone “Bagno a mezzanotte”, nuova hit che la vede in cima alle principali classifiche. I ricavati saranno devoluti per supportare Save the Children in Ucraina e nei Paesi confinanti.

I genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, saranno tra gli altri ospiti del programma di Fabio Fazio per parlare naturalmente del caso legato all’uccisione del figlio in Egitto. Ad intervenire nel corso della serata anche Corrado Augias che è in onda sulla terza rete Rai con “La gioia della musica”. E poi ancora, Roberto Burioni; Michele Serra; Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Lucia Goracci (corrispondente Rai dagli Usa) e Ilario Piagnerelli (inviato Rai in Ucraina). Non si farà attendere nel corso dell’ultimo appuntamento anche il consueto Tavolo di Che tempo che fa. In occasione del gran finale di stagione ritroveremo ospiti: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Interverranno anche Enrico Brignano; Cristiano Malgioglio; Lello Arena; Francesco Paolantoni; Maurizio Ferrini.











