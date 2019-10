Che tempo che fa/ Ospiti: Emma Marrone, Valeria Marini e Rocco Hunt da Fabio Fazio

Stasera, domenica 27 ottobre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, andrà in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Lo show del prime time si aprirà con la presenza in studio di Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco nel Concistoro del 5 ottobre, durante il quale è stato ordinato anche presbitero di Sant’Egidio in Trastevere. Poi ci sarà anche Sigfrido Ranucci, per parlare dell’inchiesta di Report su “Moscopoli”. E ancora, Nicoletta Mantovani insieme al regista americano premio Oscar Ron Howard, nelle sale da lunedì con il docu-film evento “Pavarotti”, opera che racchiude filmati nuovi e insolite interviste con la famiglia e i colleghi dell’indimenticabile tenore morto il 6 settembre del 2007. Si festeggerà il ritorno di Emma Marrone che canterà in studio “Io sono bella”, brano apripista scritto da Vasco Rossi presente nel settimo disco di inediti “Fortuna”, pubblicato lo scorso venerdì. Roberto Calasso, direttore editoriale e presidente di Adelphi, oltre che membro dell’American Academy of Arts and Sciences, presenterà da Fazio “Il libro di tutti i libri”, decima parte di una serie letteraria iniziata nel 1983 con “La rovina di Kasch”.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio

Nel corso di Che tempo che fa in onda stasera, con Fabio Fazio saranno presenti in studio anche Luciana Littizzetto e l’elegante Filippa Lagerback che presenterà gli ospiti come di consueto. Il nuovo appuntamento sarà preceduto come sempre alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio e Mago Forest che conversano con il pubblico presente in sala. Con loro anche: Ale e Franz, l’inviato speciale Gigi Marzullo e l’ospite della settimana Valeria Marini. Nello spazio dedicato alle interviste, presenti Toni Servillo con Valentina Bellè, protagonisti del film “L’uomo del labirinto” scritto e diretto da Donato Carrisi, dal 30 ottobre in tutti i cinema italiani, e Lilli Gruber, con il nuovo libro “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”, che racconta il ruolo delle donne nella società odierna. Di seguito, spazio anche per il Tavolo di Che tempo che fa con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest. Ospiti Rocco Hunt, Diego Abatantuono e ancora Valeria Marini.

