Checco Zalone canzone L’immunità di gregge/ Video: in versione Modugno per quarantena

Pubblicità

Checco Zalone torna a cantare e lo fa con una sorpresa per tutti gli italiani. Luca Medici, vero nome dell’attore, regista e comico pugliese, sui propri canali social, ha pubblicato il video della canzone della quarantena. S’intitola “L’immunità di gregge” ed è una canzone nata riaddattando le note e le parole di Domenico Modugno. Nel videoclip, Checco Zalone veste i panni dell’artista di Polignano a Mare e mostra le sue giornate in quarantena. “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”, scrive Checco pubblicando il videoclip della canzone che vede la partecipazione straordinaria di Virginia Raffaele, impegnata a calcolare il metro di distanza che bisogna osservare in base alle norme di sicurezza.

Pubblicità

Checco Zalone canta “L’immunità di gregge” e mostra la quarantena degli italiani

Un video divertente in cui Checco Zalone veste i panni di Domenico Modugno mostrando come trascorrono le giornate gli italiani in quarantena. Dopo il momento di sconforto per i messaggi del Presidente Conte, Zalone ritrova il sorriso e la speranza. “Due cose stringo in mano, una è la speranza. Arriverà l’immunità di gregge, sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu. Amore mio, vedrai tutto andrà bene e l’ultimo tampone sarò io per te”, canta Zalone-Modugno sul terrazzo di un palazzo. “La quarantena, sai, è come il Veneto: spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi come quello che arde nel mio cuore, lui non resta a casa. Il mio cuore va per le strade, scavalca muri, varca portoni“, canta ancora Zalone prima di promettere all’amata di portarle il 19, ma non il Covid.





© RIPRODUZIONE RISERVATA