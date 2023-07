Oriana Marzoli bersagliata dal web dopo la rottura con Daniele Dal Moro/ “Non soffre come lui!”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la reazione della showgirl indispettisce i fan

A distanza di settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip – vinto da Nikita Pelizon – sono le coppie nate sotto la luce dei riflettori del reality a dominare la scena sui social. Una delle coppie più chiacchierate è senza dubbio quella composta da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. In realtà, parlare oggi di “coppia” può risultare fuorviante. I due infatti sembrano essersi momentaneamente o definitivamente lasciati. Il tutto è partito da un video virale sul web qualche giorno fa; il veneto era stato visto palesemente nervoso nei confronti della showgirl venezuelana. Da quella discussione in pubblico è arrivata poi la conferma della rottura.

Proprio Daniele Dal Moro aveva confermato, parlando ai suoi follower, di aver chiuso con Oriana Marzoli. Negli ultimi giorni si è comunque iniziato a vociferare di un possibile ritorno, seppur senza le conferme dei diretti interessati. Nel frattempo, pare che la showgirl venezuelana sia finita nel mirino del web per alcuni gesti poco apprezzati. Nello specifico – come riporta Novella 2000 – i fan hanno notato un atteggiamento quasi disinteressato da parte della venezuelana rispetto alla rottura con Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli, dalla “poca sofferenza” al “mistero” dell’auto

Secondo alcuni utenti – come racconta il portale – Oriana Marzoli sarebbe “rea” di non soffrire particolarmente per la separazione da Daniele Dal Moro, a differenza di quest’ultimo protagonista di diversi sfoghi. I commenti non sono passati inosservati alla showgirl venezuelana che – come riporta sempre Novella 2000 – ha risposto con la sua consueta sagacia. “Aspetta che cerco un video piangendo con il mio amico a Madrid per fargli gli auguri, dammi un secondo. Niente non lo trovo; devo lasciare questo?”. La risposta della venezuelana risulta dunque piuttosto stizzita, seppur velata da una buona dose di ironia.

In ogni caso, Oriana Marzoli era già stata punzecchiata anche per un altro evento correlato. L’ex volto del GF Vip era stata vista salire in auto di lusso con un uomo misterioso; anche in questo caso è però arrivato il chiarimento. Come racconta il portale, la showgirl venezuelana ha raccontato di essere salita in quell’auto per motivi di lavoro e non da sola con un uomo; nell’abitacolo erano presenti – a suo dire – anche altre tre persone.











