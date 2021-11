Cherry Seeborn e Lyra, moglie e figlio Ed Sheeran/ “Il suo arrivo una benedizione”

Cherry Seeborn e Lyra Antarctica sono la moglie e la figlia di Ed Sheeran, il cantautore ai vertici delle classifiche mondiali con il suo ultimo disco di inediti. Una storia d’amore bella ed intensa quella vissuta dai due che non hanno alcuna intenzione di raccontarsi ai media. Ed, infatti, è un uomo discreto e riservato che predilige vivere la sua vita privata e sentimentale lontano da occhi indiscreti e dalla luce rossa delle telecamere. Dello stesso parere è anche Cherry Seeborn, la donna che ha sposato e che gli ha regalato la grande felicità di diventare papà.

“La scorsa settimana, con l’aiuto di una squadra fantastica, Cherry ha dato alla luce la nostra bambina, sana e bellissima, Lyra Antarctica Seeborn Sheeran. Siamo pazzamente innamorati di lei. Sia la mamma che la piccola stanno bene e noi siamo al settimo cielo”. Con queste parole Ed ha rivelato sui social la nascita della sua prima figlia. “Mia figlia è un miracolo” ha poi aggiunto durante un’intervista rilasciata alla radio americana The breakfast club.

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seeborn: “nostra figlia Lyra è un miracolo”

Ed Sheeran si è commosso parlando della figlia Lyra nata dal matrimonio con la moglie Cherry Seeborn. “Ci abbiamo provato per tantissimo tempo ma questo figlio tanto desiderato non arrivava” ha raccontato il cantante dei record che nel nuovo album dal titolo = (si legge Equals,) ha raccontato proprio la sua nuova vita da padre. “Abbiamo fatto visite su visite per capire cosa non andasse, abbiamo anche pensato alla fecondazione in vitro, molti miei amici l’hanno fatta. Ora so che, se non ci sono reali problemi fisici, è per gran parte una questione mentale. Però niente è sicuro, perciò quando accade è un miracolo” – ha poi aggiunto il cantante.

Non solo, Ed ha raccontato anche come è nata l’idea del nome: “non potevamo non darle anche il nome del luogo in cui è stata concepita. Sono certo che questo nome non le piacerà quando sarà grande. Ma per il momento non obietta ancora nulla”. Oggi la sua vita è cambiata, in meglio. Lo sa bene Ed che nel brano “Tides” che apre il nuovo disco canta: “sono adulto, sono un papà adesso, tutto è cambiato”.



