Alessandra Martines, ballerina talentuosa protagonista per anni della storia della tv italiana, ha avuto un successo straordinario in televisione e inevitabilmente anche con gli uomini. L’ultima relazione della quale siamo a conoscenza l’ha avuta dal 2008 al 2018 con l’attore Cyril Descours. L’artista francese e l’italiana si erano conosciuti proprio nel 2008 sul set della fiction “La reine et le cardinal”. L’ex fidanzato di Alessandra Martines e la ballerina avevano ben venti anni di differenza: quando si sono innamorati, infatti, lei era una quarantacinquenne, lui un venticinquenne. Nel corso della loro storia d’amore è nato anche un bambino, Hugo, che oggi ha dodici anni. Un figlio molto desiderato nonostante la differenza di età tra loro.

Il piccolo Hugo è arrivato quando Alessandra Martines aveva 49 anni: “Non conto il passare degli anni, mio figlio Hugo è venuto in maniera naturale. È stato molto voluto, soprattutto dal papà Cyril Descours” ha raccontato tempo fa, in un’intervista di Rai Uno. La coppia si è separata appunto dopo dieci anni di amore ma nonostante questo, è rimasta in buoni rapporti per il bene del bambino. A raccontarlo era stata proprio lei stessa, in diretta, a Domenica In davanti a Mara Venier, dopo che la conduttrice aveva appena mostrato un filmato della loro storia d’amore.

Cyril Descours e Claude Lelouche, ex fidanzato ed ex marito di Alessandra Martines: il divorzio dal marito nel 2009

Prima di innamorarsi di Cyril Descours, Alessandra Martines era stata sposata con il regista francese Claude Lelouche. Insieme, la coppia ha avuto una figlia, Stella, che oggi ha ventisei anni. L’uomo, il suo ex marito, è un regista e produttore francese di gran successo, nato nel 1937: i due sono stati sposati dal 1995 al 2009, quando poi lei ha iniziato una nuova relazione con il giovane e attraente Cyriil Descours, che l’ha resa mamma per la seconda volta del piccolo Hugo,