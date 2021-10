Chi è Alessandro Giglio de Il Collegio 6/ “Non posso fare a meno di essere stiloso”

Chi è Alessandro Giglio de Il Collegio 6?

Alessandro Giglio è un ragazzo torinese di 15 anni, molto vanitoso. Ama la moda e ama curare il proprio aspetto fisico. Durante il video di presentazione de “Il Collegio 6” dichiara, non nascondendo nessuna modestia, “non posso fare a meno di essere stiloso”. Ammette, inoltre che “se non ha i capelli perfetti non può uscire di casa”. Insomma, più che uno studente modello potrebbe essere considerato e definito un modello vero e proprio. Alessandro, inoltre, viene considerato sia dai genitori che dai suoi insegnanti un ragazzo troppo iperattivo: lui stesso dice, infatti, di non riuscire mai a stare fermo, e che se si ferma impazzisce. Per questo motivo, a scuola, Alessandro prende sempre delle note sul registro e numerosi rimproveri da parte degli insegnanti.

IL COLLEGIO 2021 ED.6/ Diretta: Paolo Bosisio "Al collegio non si balla!"(1a puntata)

I genitori di Alessandro dichiarano di avergli fatto fare i più svariati sport nel corso del tempo (nuoto, calcio, kick boxe) proprio per provare a farlo sfogare un po’ e soprattutto per provare a farlo stancare, senza però ottenere i giusti risultati che speravano: infatti, i genitori confidano nella buona riuscita dell’esperienza de “Il Collegio 6”, che possa aiutare loro figlio Alessandro ad imparare a rispettare, nel limite del possibile, le regole disciplinari e soprattutto a farlo “calmare” un po’. Succederà? Loro sperano di sì. Alessandro non ci crede molto, però. Chi avrà ragione?

Location il Collegio 6, dov'è stato girato?/ Convitto Regina Margherita, un antico...

Qual’è il suo vero sogno di Alessandro Giglio?

Il sogno di Alessandro Giglio non sembra essere, però, legato né al mondo della moda e dello stile né al mondo dello sport: il suo sogno è quello di fare il barbiere perché, spiega nel video di presentazione, è cresciuto nel salone da parrucchiera della madre che fa proprio questo mestiere e si trova molto bene in quell’ambiente: è un’attività che lo fa sentire bene e in pace. Spesso il giovane torinese aiuta la madre con le acconciature dei clienti, tra una sforbiciata e una pettinata, e spera un giorno di poter avere finalmente un salone tutto suo. Alessandro Giglio ha un profilo Instagram che presenta ben pochi contenuti, principalmente foto in evidenza sue personali, in una bella tuta blu, probabilmente la divisa di uno dei tanti sport che il giovane pratica.

Concorrenti Il Collegio 2021, chi sono?/ 20 studenti immersi negli Anni '70

Non si sa nulla nemmeno della sua vita sentimentale, chissà se il giovane stiloso torinese è già impegnato o se troverà la sua anima gemella durante il programma televisivo. Lo scopriremo presto, tutto può succedere, questo è sicuro.

Guarda il video di presentazione di Alessandro Giglio per Il Collegio 6





© RIPRODUZIONE RISERVATA