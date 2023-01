Alessandro Marcucci, chi è il fidanzato di Matilde Gioli? / “Pronta per un figlio”

Chi è Alessandro Marcucci?

Il 31 gennaio l’attrice Matilde Gioli sarà sul grande schermo come attrice del film “Fernanda” e sicuramente il primo a guardarla sarà il fidanzato Alessandro Marcucci. Alessandro è un ragazzo solare e genuino che non fa parte del mondo dello spettacolo; è un organizzatore di escursioni a cavallo ed è un amante della natura. Lui e la bella Matilde Gioli si sono conosciuti nel 2019.

In quell’anno Matilde stava lavorando nel cast di DOC-Nelle tue mani, poi in uno dei giorni di ripresa ha deciso di fare una pausa e concedersi un’attività rilassante e divertente. Matilde scelse di fare un’escursione a cavallo e contatto proprio Alessandro Marcucci; quel giorno i due si sono divertiti molto e tra loro si è creata una grandissima sintonia che li ha portati a frequentarsi e poi poco dopo a fidanzarsi. Il profilo Instagram di Alessandro “ale.fhbk3” è pieno di foto dei suoi amati cavalli e della natura che l’attrice commenta sempre, lei invece sui suoi social ha postato qualche foto insieme al fidanzato e i due appaiono davvero felici e spensierati.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci, il desiderio di avere una famiglia insieme

Se Matilde Gioli ha scelto di intraprendere una relazione con Alessandro Marcucci, oltre al sentimento che li lega, è proprio perché lui è ben lontano dal mondo dello spettacolo, è genuino e la ama per ciò che è non per il lavoro che fa. Matilde poco dopo l’inizio della loro relazione aveva dichiarato ai giornalisti: “So che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”.

Poi trascorsi alcuni mesi i sentimenti dell’attrice sono aumentati sempre di più al punto tale che lei stessa si è dichiarata disposta a realizzare progetti futuri molto importanti col fidanzato, come quello di avere una famiglia insieme: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”. Il desiderio di Matilde non si è ancora realizzato ma la coppia nonostante gli impegni lavorativi è ancora molto unita e felice.











