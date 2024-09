Alessio Pecorelli, chi è il nuovo tronista di Uomini e donne 2024

Tra i nuovi volti del dating show Uomini e donne 2024 troviamo Alessio Pecorelli, giovane imprenditore di 31 anni che ha deciso di mettersi in cerca dell’amore sul piccolo schermo, concedendosi l’opportunità di partecipare alla celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi. Alessio Pecorelli arriva da Santa Marinella e lavora nel settore della ristorazione, nel video di presentazione a Uomini e donne 2024 si è detto pronto a mettersi in cerca dell’amore, quello vero, lui che non ha relazioni da almeno due anni e mezzo, ma si è lasciato andare a qualche conoscenza che non si è rivelata niente di concreto:

Nel video di presentazione a Uomini e donne 2024 Alessio Pecorelli si è presentato in questo modo, augurandosi di riuscire a trovare una dolce metà, magari con la quale condividere la vita: “Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti che ormai non sento più da tanto tempo e poi non si sa mai, io amo i bambini, magari esco da qui padre”

Uomini e donne 2024, Alessio Pecorelli ammette: “Non sono una persona che si accontenta facilmente”

Sempre in fase di presentazione a Uomini e donne 2024, il nuovo tronista ha voluto mettere in guardia le donne e possibili corteggiatrici sul fatto che lui non sia uno di gusti semplicissimi, anzi: “Non sono una persona che si accontenta e quando mi pongo un obiettivo ne cerco subito un altro, una frase che cito sempre è ‘sono nato leader e leader morirò” ha rivelato il giovane svelando così anche quale sia uno dei suoi diktat e modi di vedere la vita.

Alessio Pecorelli ha parlato anche del legame profondissimo che lo unisce alla sua famiglia, ai genitori e in particolare a suo fratello, che per il nuovo tronista di Uomini e donne 2024 rappresenta una fetta molto importante della sua vita: “Mia madre invece mi aiuta con il ristorante, mio papà ha un’officina a Civitavecchia”.

