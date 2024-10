Alfonso D’Apice è un ragazzo di 25 anni, originario della provincia di Napoli. Non sono molte le informazioni che si conoscono sul suo conto, anche il suo profilo Instagram è privato. Per quanto riguarda la sua sfera professionale sappiamo che è il direttore di un locale che si occupa soprattutto dell’organizzazione di eventi. Tra le sue passioni ci sono diversi sport, pratica infatti calcio e padel. Nelle ultime settimane è diventato noto per via della sua partecipazione all’attuale edizione di Temptation Island, una nuova edizione autunnale condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Nel reality dei sentimenti è approdato insieme alla fidanzata Federica Petagna, la loro storia d’amore è iniziata otto anni fa ed è stata lei a contattare la redazione di Temptation Island per partecipare al programma. Il motivo? L’eccessiva gelosia del fidanzato. La ragazza ha spiegato che da quando stanno insieme non ha potuto fare molte cose perché lui non glielo permette, le impedisce anche di andare a mangiare una pizza con le amiche. In discoteca o in vacanza può andare solo insieme a lui, non potrebbe mai fare queste cose da sola.

Alfonso D’Apice ammette di essere molto geloso, perché ha deciso di partecipare a Temptation Island

Prima di approdare nel villaggio in Sardegna Alfonso D’Apice ha fatto sapere di aver accettato di partecipare al reality dei sentimenti perché è consapevole di essere molto geloso. Lui non crede di commettere degli errori ed è per questo che vuole capire se può davvero fidarsi della fidanzata. Federica Petagna a Temptation Island si è subito sfogata dicendo che per colpa del fidanzato non ha amiche, infatti quando litigano non può chiamare nessuno per sfogarsi, l’unica persona con la quale può parlare è la madre. A detta sua il 25enne spesso l’ha fatta sentire in colpa anche quando usciva per lavoro.

A Temptation Island Alfonso D’Apice ha scoperto che la fidanzata prima della partenza ha comprato dei costumi a sua insaputa, questi sono molti sgambati ed era sicura che non le avrebbe mai permesso di indossarli. Il comportamento di Federica non è affatto piaciuto al fidanzato, ha infatti commentato dicendo che vuole farlo innervosire e arrabbiare. Agli altri fidanzati aveva detto che vuole migliorare ed essere meno geloso, però scoprire che lei gli ha nascosto delle cose lo ha deluso.

La gelosia di Alfonso D’Apice è eccessiva? Le rivelazioni del ragazzo a Temptation Island

Nel villaggio delle fidanzate Federica Petagna si è avvicinata molto al single Stefano, comportamento che per il fidanzato non è facile da accettare. Lui durante il primo falò a Temptation Island parlando della gelosia che prova nei confronti della fidanzata ha detto che a parer suo è una cosa che si prova automaticamente quando si vuole bene ad una persona. Ha ammesso che è consapevole del fatto che a volte esagera, però lo fa in modo istintivo e non per cattiveria.

Vedere la fidanzata così vicina ad un altro ragazzo è una cosa che proprio non tollera. Alfonso D’Apice a Filippo Bisciglia ha detto che farsi mettere la mani addosso da un altro uomo non è libertà e che la fidanzata un po’ lo deve aiutare se vuole che lui sia meno geloso nel loro rapporto. Pensa però che l’atteggiamento che sta adottando a Temptation Island non sia il modo giusto per spingerlo ad essere meno geloso.