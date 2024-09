Federica e Alfonso, coppia Temptation Island 2024: i primi segnali di crisi

Tra i protagonisti di Temptation Island 2024, che torna in onda questa sera con la terza puntata di questa edizione autunnale, ci sono anche Federica Petagna e Alfonso D’Apice. È stata lei a contattare la redazione per poter partecipare al programma, stanca della asfissiante gelosia del fidanzato che non le consentirebbe di vivere serenamente la sua giovinezza e di fare cose apparentemente semplici, come uscire a cena con le amiche o andare a ballare.

Lui, dal canto suo, sin dalla clip di presentazione iniziale ha ammesso la sua gelosia sulla quale però vorrebbe lavorare, per migliorare se stesso e la loro vita di coppia, e vorrebbe comprendere dal viaggio dei sentimenti se può davvero fidarsi della fidanzata. Il loro percorso è tuttavia iniziato in salita, con la prima puntata che ha visto Federica intraprendere la sua avventura tv con grande spensieratezza e serenità e confidandosi con i tentatori, in particolare con il single Stefano.

Federica e Alfonso, dai costumi nascosti alle nubi sul loro futuro

Federica Petagna con il single Stefano ha instaurato un rapporto di confidenze e grande complicità, che ha indispettito e non poco il fidanzato Alfonso D’Apice. Ma non solo; il ragazzo, proprio a Temptation Island 2024, ha scoperto attraverso un video che la fidanzata ha portato di nascosto da casa alcuni costumi da bagno, prontamente sfoggiati nel suo villaggio. Una mossa segreta per sentirsi una donna libera ed evitare che il fidanzato le proibisse di metterli in valigia prima della partenza, e che ha suscitato l’incredulità di Alfonso rimasto all’oscuro di tutto.

Alfonso e Federica, se nella seconda puntata andata in onda la scorsa settimana hanno trovato poco spazio nella narrazione, che si è focalizzata maggiormente su altre coppie, questa sera potrebbero tornare nuovamente protagonisti. Lei è sempre più vicina a Stefano, lui fatica a vederla così felice e spensierata nel villaggio delle fidanzate e accanto al tentatore, mentre aleggiano su di loro alcune indiscrezioni secondo cui, alla fine, il loro percorso televisivo li porterà a dividersi. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico dalla puntata di questa sera?