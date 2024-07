Chi è Alisha Lehmann, la nuova giocatrice della Juventus/ E’ la calciatrice più conosciuta del mondo

Chi è la nuova calciatrice della Juventus

La società bianconera accoglie nella sezione femminile la nuova giocatrice Alisha Lehmann, che con oltre 17 milioni di follower sui social è senza dubbi la calciatrice più famosa al mondo, fidanzata di Douglas Luiz, centrocampista appena sbarcato a Torino dall’Aston Villa e nuovo rinforzo per l’allenatore Thiago Motta. La calciatrice svizzera è nata nel 1999 a Tagartschi, piccolo comune con appena 386 abitanti del comune di Munsingen, in Svizzera, a renderla famosa non sono state solo le invidiabili doti tecniche, ma anche un fascino e un’estetica che non lasciano di certo indifferenti, visto che la nuova giocatrice della Juventus è considerata dalla maggior parte dei tifosi come la più bella di tutto il panorama.

Di professione Alisha Lehmann fa l’attaccante, arrivata in bianconero dall’Aston Villa, club inglese nel quale ha messo a segno nove reti in 59 partite, anche se rende meglio nel ruolo di esterno offensivo d’attacco, dove può sfoggiare ancora meglio le sue doti, è stata accolta come una popstar dai tifosi della Juventus, e dopo aver superato positivamente le visite mediche non vede l’ora di mettersi all’opera nella nuova stagione.

Alisha Lehmann racconta le emozioni dopo lo sbarco in Italia

La giocatrice e il compagno Douglas Luiz sono arrivati insieme a Torino, entrambi trasferiti alla Juventus dopo hanno già iniziato la loro avventura, e il fatto che lei sia più famosa di lui è una curiosità che non lascia certo indifferenti, anche se parliamo della calciatore più nota al mondo. Subito dopo aver fatto tappa nel capoluogo piemontese, Alisha Lehmann non ha nascosto le sue sensazioni ed emozioni: “Sono felicissima, la Juve ha una grande storia, tant’è che devo essere onesta – ha spiegato la calciatrice – quando ho svolto le visite mediche, ho visto tanti tifosi al J|Medical, scendendo dall’automobile ero un po’ nervosa, ma adesso va tutto benissimo”.

Riguardo alla sua carriera Alisha Lehmann ha ricordato gli anni felici trascorsi in Inghilterra: “Ho giocato lì diversi anni e ho appreso molto, sono arrivata lì che ero una ragazzina e ora sono molto più matura e voglio portare al servizio della Juventus tutto quello che ho imparato” ha promesso la talentuosa giocatrice.











