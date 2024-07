CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Avanti tutta su Adeyemi e Koopmeiners, occasione Berardi (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI PROVA IL DOPPIO COLPO!

La rivoluzione del calciomercato della Juventus guidata da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta prosegue senza sosta. Dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram, il lavoro sul mercato continua per rafforzare ulteriormente la squadra con almeno altri tre acquisti già individuati. In mezzo al campo, l’obiettivo principale di calciomercato della Juventus è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, mentre in difesa si punta su Jean Clair Todibo del Nizza. Entrambi i giocatori sono considerati imprescindibili dall’allenatore italo-brasiliano.

Un altro settore in cui la Juventus sta cercando rinforzi è quello degli esterni d’attacco, con l’ultima idea di calciomercato rappresentata da Karim Adeyemi. Non a caso, Adeyemi è stato proposto alla Juventus dopo essere stato offerto anche al Milan, che però è già ben coperto in quel reparto. Arrivato al Borussia Dortmund nell’estate del 2022 dal Salisburgo per circa 30 milioni di euro, Adeyemi è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Di conseguenza, la richiesta per il suo trasferimento non sarà bassa. Secondo il Corriere dello Sport, si parte da una base di 35 milioni, ma la cifra potrebbe salire fino a 40-45 milioni con il passare del tempo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOOPMEINERS SEMPRE IN POLE

Il calciomercato della Juventus si muove su un altro elemento ormai da giorni nel mirino: Teun Koopmeiners vuole solo la Juventus. Il giocatore dell’Atalanta si è promesso ai bianconeri e non ha intenzione di cambiare idea. La Juventus è determinata a prenderlo, ma non vuole superare i 40 milioni di euro, nonostante il possibile tesoretto derivante dalla vendita di Soulé, il cui futuro sembra sempre più lontano da Torino. Tuttavia, l’Atalanta non cede e chiede 60 milioni di euro.

Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare la situazione di Domenico Berardi, alla ricerca di esterni offensivi capaci di aggiungere creatività e dinamismo alle fasce di Thiago Motta. L’attaccante del Sassuolo, attualmente in fase di recupero da un infortunio, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato. Questa possibilità è stata rivelata dal giornalista Paolo Aghemo nel suo servizio per Sky Sport 24, col prezzo di Berardi sensibilmente più basso rispetto ai 30 milioni richiesti la scorsa estate.

