Chi è Alvin, com’è morto il papà di Alvina Verecondi Scortecci all’Isola dei Famosi 2024/ “Era bellissimo…”

A grandi passi scanditi da emozioni, colpi di scena e la dovuta fatica siamo giunti alla finale dell’Isola dei Famosi 2024. Tra i finalisti spicca Alvina Verecondi Scortecci, la naufraga di origini nobili si è calata nel migliore dei modi nelle dinamiche del format mettendosi in evidenza per una personalità e voglia di mettersi in gioco a tratti inaspettate. Non sono mancati i racconti introspettivi, commoventi, come riguardo al suo papà, Alvin Verecondi Scortecci.

Alvin, il papà di Alvina Verecondi Scortecci, è venuto a mancare quando la concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 aveva solo 9 anni. Sicuramente un forte dolore, ancora oggi vivido, ma che grazie alla sua famiglia è riuscita nel tempo ad assorbire. Alcune ore fa si è lasciata andare ad un tenero racconto incentrato sul primo incontro tra i suoi genitori.

Alvina Verecondi Scortecci, il racconto del primo incontro tra papà Alvin e mamma Azzolina: “La invitò ad una festa e…”

“Mia madre va a colazione dai miei nonni paterni con mia nonna materna, lì incontra il mio papà che era più grande di vent’anni. Le dice: ‘Perchè non vieni questa sera che c’è una festa con gli amici?’”. Inizia così il racconto di Alvina a proposito del primo incontro dei suoi genitori – papà Alvin e mamma Azzolina degli Azzoni Avogadro. Come racconta una clip pubblicata dalla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024, la concorrente ha proseguito: “Lei rimase entusiasta perché era colpita da quest’uomo bellissimo. Insomma, va a questa festa e si innamorano follemente; dopo un anno il mio papà le chiede di sposarsi nella casa dei miei nonni…”.

Anche nei giorni precedenti Alvina Verecondi Scortecci si era lasciata andare ad ulteriori aneddoti riferiti alla figura del suo compianto papà, Alvin. “La cosa che non mi ricordo è la voce, è la prima cosa che scompare; poi non abbiamo video, niente, quindi zero…”.











