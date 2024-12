Andrea Bocelli è nato in provincia di Pisa nel 1958 da una famiglia di origini contadine. I genitori, Alessandro Bocelli ed Eda Aringhieri, erano proprietari di un’azienda agricola e commerciavano macchine agricole. Purtroppo fin dai primi mesi di vita, Bocelli ha dovuto fare i conti con i problemi alla vista: ipovedente a causa di un glaucoma congenito, ha cominciato a studiare la lettura in Braille a Reggio Emilia quando aveva appena sei anni e a dodici ha perso totalmente la vita in seguito a una pallonata ricevuta sugli occhi in occasione di una partita di calcetto.

Ha poi continuato gli studi prendendo una laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, senza però abbandonare il mondo della musica, anzi. Si è infatti specializzato nel Canto Lirico presso il Conservatorio di La Spezia. Tante le collaborazioni di alto livello nel corso della sua carriera, così come i riconoscimenti: nel 1994, ad esempio, ha vinto il Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte.

Parlando della musica, Andrea Bocelli ha sempre spiegato di ritenere un privilegio la fortuna di poter cantare in tutto il mondo, in alcuni degli stadi e sfondi più belli del mondo e davanti a presidenti, capi di Stato e monarchi, nonostante si è sempre detto più interessato alle persone che ai loro ruoli. “La musica è terapia, una pratica che ci rende persone migliori; apre la mente e il cuore. Se la passione di qualcuno a un certo punto diventa una carriera, ancora meglio” ha affermato il tenore qualche tempo fa. Proprio lui, alla musica ha dedicato tutta la sua vita, diventando uno dei più grandi al mondo di tutti i tempi.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, possiamo dire che Bocelli anche in questo ambito non si è fatto mancare le emozioni. Ha sposato la giovanissima Enrica Cenzatti nel 1992, dalla quale ha avuto i figli Amos e Matteo nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997. La coppia si è separata nel 2002 e dieci anni più tardi, dall’amore con Veronica Berti che ha sposato nel 2014, è nata la terza figlia del tenore, Virginia, che come il papà e i fratelli ama la musica.