Andrea Bocelli è tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Un’occasione importante per promuovere il suo nuovo album “Duets”, ma anche il film-concerto “Andrea Bocelli 30: The Celebration” che rende omaggio all’eredità e alla musica di uno dei cantanti più noti al mondo. Un concerto – evento che ha visto Bocelli cantare le sue canzoni più famose, ma anche brani classici in un luogo davvero unico, accompagnato da superstar mondiali tra cui Ed Sheeran, Russell Crowe, Johnny Depp e Sofia Vergara. Il concerto è stato ripreso dal regista Sam Wrench che ha già lavorato per il Billie Eilish Live at the O2 e Taylor Swift: The Eras Tour.

Matteo e Amos, chi sono i figli di Andrea Bocelli/ "La musica è parte integrante della nostra famiglia"

Star di fama mondiale, Andrea Bocelli ha da poco celebrato 30 anni di carriere e dalle pagine di nuvo.net ha detto: “ho avuto il privilegio di cantare ovunque, su alcuni degli sfondi più rari e belli del mondo, e davanti a monarchi e capi di stato. Ciò che mi interessa veramente sono le persone: gli esseri umani, al di là dei ruoli che possono avere e dei momenti di scambio reale, diretto, sincero ed emotivo che puoi avere nella tua vita quotidiana con gli altri”.

Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ Il tenore: "il ​​matrimonio è iniziato quando ci siamo incontrati"

Andrea Bocelli celebra 30 anni di carriera con 30:The Celebration” e nuove canzoni

Da “Il mare calmo della sera” ad oggi sono passati 30 anni di musica e canzoni che hanno permesso ad Andrea Bocelli di diventare una star conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. In 30 anni di carriera tante cose sono cambiate, compresa la misura. “Il mondo cambia rapidamente” – ha detto l’artista – “trent’anni fa, Internet era un privilegio di pochi; i social media non esistevano, né alcuni generi musicali. Sono stati fatti enormi progressi nella tecnologia utilizzata oggi per fare (e registrare) musica”.

Veronica Bocelli, moglie Andrea Bocelli: “Il primo incontro fu casuale”/ La figlia Virginia: “Il duetto…”

Per un artista del suo calibro la musica è rimasta ancora oggi “volontà, umiltà, senso di sacrificio, testardaggine, curiosità e determinazione”. Non solo, parlando di musica ha detto: “è fondamentalmente un impegno per tutta la vita, un’amica che ti accompagnerà per tutta la vita. La musica è terapia, una pratica che ci rende persone migliori; apre la mente e il cuore. Se la passione di qualcuno a un certo punto diventa una carriera, ancora meglio”.