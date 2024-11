Andrea Perroni è un noto comico, conduttore e attore che ha conquistato non poca visibilità in passato partecipando a programmi come Colorado e Zelig. È nato il 15 luglio 1980 a Roma e sin da ragazzino ha manifestano una grande passione per l’intrattenimento, crescendo iniziò a lavorare nei villaggi turistici poi approdò in televisione nel 2003 con il ruolo di imitatore a Domenica In. Nel 2005 ha partecipato a Colorado Cafè Live, dove non passò inosservato con la sua parodia del telecronista sportivo Sandro Piccinini. Grazie al suo talento è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, dopo aver ottenuto non poca popolarità approdò u Rete 4 con la conduzione di Guida al campionato.

Alla carriera di comico e conduttore ha affiancato anche quella di attore, in passato ha interpretato piccoli ruoli in film e fiction come: Il ritorno del Monnezza, L’allenatore nel pallone 2, Un medico in famiglia e I Cesaroni. Andrea Perroni è approdato anche in Rai nel 2010 nei panni di conduttore al fianco di Virginia Raffaele e Luca Barbarossa nella trasmissione Radio 2 Social Club. Un anno dopo è invece approdato nel programma comico di Marco Giusti, ‘Base Luna’, su Rai 2.

Altri successi professionali di Andrea Perroni e la sua vita privata: ha una fidanzata?

Nei panni di comico e conduttore Andrea Perroni ha conquistato non poco successo nel corso della sua carriera, facendo breccia nel cuore del pubblico e dei telespettatori grazie al suo incredibile talento. Nel 2012 ha fatto parte del cast del talk show Stracult e approdò a Zelig Off, l’anno dopo lo abbiamo invece visto sul palco di Zelig Circus e nel 2014 è approdato a Zelig. Nelle vesti di attore ha recitato nella commedia ‘Tutte lo vogliono’ con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Nel 2018 è tornato sul piccolo schermo con la conduzione di ‘Fan Car-aoke’ al fianco di Giorgia Palmas e Brenda Lodigiani, collaborò in quell’anno anche a ‘Ecco Sanremo Giovani’. Nel 2022 Andrea Perroni ha partecipato a ‘Only Fun – Comico Show’. Dal 21 ottobre conduce su Rai2 Binario 2, in diretta dalla Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, insieme a Gianluca Semprini e Carolina Di Domenico.

Sui social spesso aggiorna i suoi fan, ma pubblica principalmente momenti della sua sfera lavorativa, tenendo lontana dai riflettori la sua vita privata. Andrea Perroni è sempre stato molto riservato, infatti non ha mai rivelato alcun dettaglio in merito alla sua sfera personale. Sui social non pubblica mai foto che lo ritraggono in compagnia di una presunta fidanzata o moglie, ad oggi infatti non è chiaro se sia single o se sia impegnato sentimentalmente.