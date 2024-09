Con una madre così energica, determinata e influente, non poteva che crescere con la medesima caparbietà professionale: stiamo parlando di Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati. Manager di successo nonostante la giovane età e concentrata con la medesima attenzione tanto nel suo percorso di carriera quanto nella sua vita privata. La prima figlia di Milly Carlucci è infatti impegnata a 360 gradi anche nella sfera sentimentale, come dimostrato dal recente matrimonio con il principe Fabio Borghese, suo marito dal 29 giugno 2024.

Chi è Angelo Donati, marito Milly Carlucci: carriera, figli Angelica e Patrick/ La conduttrice: “Mi completa”

“Il giorno del matrimonio non ho avuto né ansia né paura” – ha detto Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, in un’intervista per Vanity Fair parlando proprio del matrimonio con suo marito Fabio Borghese – “Ero estremamente convinta di quello che stavo andando a fare, ed è stato bellissimo”.

Concorrenti Ballando con le stelle 2024, chi sono le coppie in gara/ I nomi del cast al completo

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci: la replica alle critiche per il matrimonio con il marito Fabio Borghese

Angelica Donati – figlia di Milly Carlucci – ha dovuto ingiustamente sostenere e a suo modo replicare alle critiche per il matrimonio con il marito Fabio Borghese. Alla base lo scetticismo del web per la differenza d’età tra i due – 20 anni – ma che di fatto rappresenta un ‘limite’ solo per chi non riesce ad aprirsi alla bellezza dell’amore. “La gente si prende la briga di scrivere cattiverie sotto le foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio e, onestamente, è una cosa che non ho mai capito”. Queste le parole di Angelica Donati – figlia di Milly Carlucci – in un’intervista per Vanity Fair dove appunto ha rispedito al mittente le critiche, ingiuste e ingiustificate, di chi poneva l’accento sulla differenza d’età con il marito Fabio Borghese.

Milly Carlucci spiazza: Chiara Ferragni o Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2024?/ Stoccata a Fiorello

“Le critiche mi fanno ridere” – ha aggiunto la figlia di Milly Carlucci – “ E’ vero che tra noi c’è una differenza d’età importante ma è altrettanto vero che Fabio e io siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità”. Prosegue così Angelica Donati, parole che mettono a tacere tutti coloro che hanno avuto da ridire sul matrimonio con il marito Fabio Borghese.