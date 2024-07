Chi è Anna Furlan/ Incontenibile durante la sfilata in intimo di Ciao Darwin 9: lato b da urlo

E’ senza dubbio in ascesa sui social dopo aver preso parte a Ciao Darwin 9, dove tra boutade sul palco e movenze sexy in passerella aveva catalizzato l’attenzione del pubblico. Parliamo di Anna Furlan, ragazza immagine e cubista che sui social sfoggia il suo lato b da urlo assieme a location spettacolari. “Cambio pannolini a uomini adulti. Loro prima fanno e poi… gli piace sentirsi bambini ed io faccio la loro mamma”, aveva detto durante la puntata che contrapponeva Angeli e Demoni.

Questa sera, martedì 16 luglio, avremo l’occasione di rivedere all’opera la sexy Anna Furlan, pronta a scatenarsi in passerella per la sfilata in intimo a Ciao Darwin 9 “Volevo dire agli angeli che fanno i santarelline ma sono i primi ad abbonarsi ai nostri siti”, la stoccata della ragazza durante il confronto.

Anna Furlan e l’esperienza indimenticabile a Ciao Darwin 9: “La porterò sempre nel cuore, demone a vita!”

Per chi non avesse visto la puntata in diretta, non è il caso di spoilerare nulla. E per quanto riguarda Anna Furlan, possiamo dire si tratti di una bellezza capace di non passare inosservata. Schietta, tatuata e amante della provocazione. E’ sufficiente dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capire che la Anna Furlan è a tutti gli effetti una degna componente della squadra dei Demoni di Ciao Darwin 9 e una delle concorrenti più interessanti da apprezzare durante la sfilata in intimo.

Lo pensano anche i fan, che quasi quotidianamente la tributano con commenti che trasudano un’ammirazione incontenibile. C’è anche chi, inevitabilmente, si sofferma quasi esclusivamente sul lato b di Anna Furlan, che rivendica orgogliosa le sue ‘radici’. “Ciao Darwin 9 è stata un’esperienza fantastica che mi porterò per sempre nel cuore. Demone per la vita!”, le sue parole affidate ai social dopo la partecipazione al programma.











