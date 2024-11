Sembra ieri quando con i primi successi si parlava di ‘fiore all’occhiello’; oggi Jannik Sinner è il primo tennista al mondo. Un orgoglio azzurro che domina la classifica ATP, che ha già avuto modo di primeggiare nei principali Slam, contro i più forti del settore. Una carriera che negli ultimi due anni è stata caratterizzata da un balzo verso le stelle e che non sembra volersi fermare. Difficile trovare qualcuno che non sia aggiornato sui successi sportivi del tennista; diverso il discorso per quanto riguarda la vita privata e sentimentale. Per l’appunto, chi è Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner? Anche lei tennista, anche lei vincente: 7 titoli in singolo e 9 in doppio. Insomma, sembra proprio che a fare da terreno fertile al loro amore siano state proprio le passioni in comune dal punto di vista sportivo.

Restando nel tema sentimentale, negli ultimi giorni si parla con particolare insistenza – per via di rumor provenienti dai media russi – di una possibile crisi tra Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya. Un indizio in particolare starebbe agitando i rumor sulla coppia destando la preoccupazione dei fan affezionati alla liaison. La tennista – come racconta il Corriere dello Sport – avrebbe smesso di seguire la sua dolce metà sui social; un gesto che sarebbe recidivo, stando alle voci, e che si sarebbe poi sempre concluso con un ritorno del follow.

Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya: amore prossimo al capolinea?

Ma quindi, Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya sono in crisi? La risposta, stando all’indizio social che rimbalza dalla stampa russa, potrebbe essere affermativa. Al contempo non sono però da annoverare conferme o smentite sul clima di coppia; entrambi sono sempre stati molto discreti sul tema, anzi, a rendere meno certe le voci di crisi spiccano le dichiarazioni recenti del tennista che per l’ennesima volta si è espresso con parole al miele nei confronti della fidanzata Anna Kalinskaya.

“Avere una fidanzata è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male; voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente”. Queste le parole di Jannik Sinner – come riporta il Corriere dello Sport – a proposito del rapporto con la fidanzata Anna Kalinskaya: “Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona; questo non è successo, ecco perchè funziona”.

