Antonio Maietta di Temptation Island e la gelosia di Titty: come sono andate le cose

Tra i protagonisti di questa edizione di Temptation Island 2024 troviamo Antonio Maietta, che ha portato in trasmissione il suo vissuto al fianco di Titty, relazione complicata che non sembra aver trovato nuovi sbocchi durante l’esperienza nel viaggio nei sentimenti su Canale Cinque. Antonio Maietta ha raccontato a Temptation Island di aver sofferta la gelosia di Titty e per questo la coppia si è messa in gioco nel programma condotto da Filippo Bisciglia, provando a ricucire uno strappo che sembra troppo profondo però da superare.

In fase di presentazione a Temptation Island 2024, Titty aveva raccontato così i problemi di coppia con Antonio Maietta, posando l’attenzione in particolare su un evento: “Era pronto per un viaggio di lavoro, venne a salutarmi a casa, mi disse che poi sarebbe andato a letto, per riposarsi, scopro però che lui è andato al bar con un’altra donna” ha raccontato Titty riguardo ad Antonio.

Antonio Maietta uscirà con la single Saretta da Temptation Island 2024?

E’ difficile capire cosa accadrà tra Antonio Maietta e Titty a Temptation Island, anche se dopo l’ultimo falò rifiutato sembra sempre più complicato che tra i due protagonisti del viaggio nei sentimenti possa scattare qualcosa di nuovo nella relazione, più facile invece che Antonio Maietta possa approfondire la conoscenza con la single Saretta, alla quale ha già avuto modo di approcciarsi nelle settimane trascorse nel villaggio.

Un interesse che sembra reciproco quello tra Antonio Maietta e la single Saretta a Temptation Island 2024 e che mette ancora più i bastoni tra le ruote a un possibile matrimonio tra lui e Titty. Vedremo come si evolveranno le cose, intanto anche sui social hanno messo nel mirino Antonio Maietta dopo gli atteggiamenti adottati durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, sarà il falò finale e l’incontro un mese dopo a sancire la verità sulla coppia.

