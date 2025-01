Antonio Zequila, chi è e carriera dell’attore: dal cinema alla tv

Antonio Zequila rientra nel parterre di ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo come sempre alla conduzione. Nato nel 1964 ad Atrani, in provincia di Salerno, è diventato negli anni un attore di fotoromanzi e con diverse apparizioni teatrali, sebbene i suoi principali campi d’azione siano sempre stati il cinema e la televisione. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1986 nel film Delizia di Joe D’Amato; in carriera, inoltre, è stato più volte diretto da Bruno Mattei in film come Attrazione pericolosa, Omicidio al telefono e Legittima vendetta.

Molto attivo anche sul piccolo schermo, ha recitato in numerose fiction e soap opera tv come Centovetrine, Il maresciallo Rocca, Un posto al sole e Carabinieri. Sempre in tv, Antonio Zequila ha preso parte a numerosi reality; nel 2005 è stato concorrente de L’Isola dei Famosi, successivamente è stato inquilino nella Casa del Grande Fratello nel 2020, per poi tornare in Honduras come naufrago nel 2022 in coppia con Floriana Secondi.

Antonio Zequila ha costruito una carriera cinematografica e televisiva di successo e, al suo fianco a supportarlo, c’è sempre stata la famiglia a cominciare dall’adorata mamma Carmela. Il loro è un rapporto viscerale, solidissimo e fatto di grande tenerezza e complicità, e l’attore è legatissimo alla madre, come aveva raccontato in una vecchia intervista al settimanale Chi: “Il nostro rapporto è sempre stato così: due cuori e un’anima, ed è per questo che, nonostante i miei 57 anni, non ho mai tagliato il cordone ombelicale che ci lega”.

Anche lei, in quell’occasione, aveva descritto con parole al miele il loro speciale legame: “Antonio è il figlio che ogni mamma vorrebbe avere. Presente, attento, saggio. Il classico bravo ragazzo. Mi aiuta in tutto e mi accudisce come nessuno mai”.