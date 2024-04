Chi è Aras Senol, concorrente de L’Isola dei famosi 2024/ La sua vita stravolta da Terra Amara

Tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 2024 troveremo anche Aras Senol. Classe 1993, Aras è nato il 4 luglio a Istanbul. Dopo aver conseguito la laura in Belle arti all’Università di Yeditepe, ha fatto il suo debutto a teatro nel 2016 per poi prendere parte a diverse serie televisive. Durante la sua carriera ha anche partecipato a diversi festival teatrali svoltisi in Libano, Croazia, ma anche in Italia. Tra le sue esperienze come attore si annoverano: la commedia İki Efendinin Usagi, ma anche una piccola parte nel film “The Journey” di Ridley Scott. La vera svolta per Aras Senol è arrivata però grazie alla soap Terra Amara, dove l’attore presta il volto al personaggio di Cetin.

Dopo il successo riscosso su Canale 5 è stato scelto come concorrente per la nuova edizione de L’Isola dei famosi 2024. L’attore ha sempre sognato di lavorare in Italia e Vladimir Luxuria e il suo staff gli hanno donato questa grande chance. Insieme a lui a vestire i panni di naufraghi troveremo: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Beba, Francesco Benigno, Marina Suma, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi e Artur Dainese.

Aras Senol e l’amore con la fidanzata Eylul Sahin

Nella vita di Aras Senol c’è grande spazio anche per l’amore. L’attore da due anni è fidanzato con la cantante Eylul Sahin. L’artista ha raccontato così l’amore nato con l’attore di Terra Amara, che grazie alla soap ambientata a Cukurova ha ottenuto una grande popolarità: “Quando si è dichiarato, sono rimasta un po’ sorpresa all’inizio, non me lo aspettavo”, ha raccontato la fidanzata di Aras Senol. “Solo in quel momento ho capito di provare qualcosa anche io per lui perché, quando stavamo insieme, ci divertivamo davvero tanto. Anche se ero molto sorpresa ma mi sono fatta guidare dai sentimenti, non potevamo non metterci insieme.

Non solo, nell’intervista di gennaio 2024 concessa a Verissimo, l’attore turco Aras Senol e futuro concorrente de L’Isola dei famosi 2024 aveva confessato di pensare alle nozze con la sua Eylul Şahin: “Ne stiamo discutendo, l’idea è quella di sposarci tra due o tre anni”. Chissà che Aras Senol non possa proprio annunciare o fare la proposta di matrimonio alla sua amata Eylul Sahin direttamente dall’Isola dei famosi, visto che ormai anche il pubblico italiano è perfettamente a conoscenza delle volontà dell’attore.











