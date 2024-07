Arianna Errigo, chi è il marito della schermitrice

La nota fiorettista italiana sulle pedane non ha incontrato solo avversari da mandare al tappeto a colpi di fioretto, visto che Arianna Errigo deve al suo sport anche la conoscenza del marito e allenatore Luca Simoncelli, la relazione tra i due è nata in sordina, partendo da un rapporto di amicizia che si è evoluto con il passare dei mesi, fino allo scoccare dell’amore e della famiglia, con il tempo divenuta sempre più larga visto che la coppia ha due figli.

Arianna Errigo e Luca Simoncelli hanno messo al mondo i gemelli Stefano e Miria, soltanto un anno fa è arrivato il dolce annuncio da parte della fiorettista nativa di Monza: “Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora, la cicogna avrà un bel da fare…e anche noi” le parole prima della nascita del piccolo Stefano che ha portato una nuova gioia nel cuore di mamma e papà.

Arianna Errigo e lo spazio per le famiglie alle Olimpiadi: “Ho portato tutti con me”

Da quest’anno il villaggio olimpico, in questo caso a Parigi, è stato allargato e permetterà dunque ai vari atleti impegnati a rappresentare le varie nazionali di ricevere anche le visite dei familiari e non poteva esserci notizia migliore per Arianna Errigo, che nel corso di una intervista concessa a L’Avvenire ha rivelato la sua gioia nel potersi interfacciare con il marito Luca Simoncelli e i figli.

Arianna Errigo a tal proposito ha confermato la presenza dei suoi cari: “Saranno con me, e dietro mi porto tutta la famiglia. Lo spazio dedicato a noi mamme al villaggio è una bella conquista. Io già prenotato alcuni dei servizi previsti, ci sono slot di un’ora e si possono chiedere in solitaria o condivise. Può entrare un accompagnatore, ci sono giochi, cambio pannolini, l’area per allattare, insomma quelle comodità che sono difficili da reperire anche alle Olimpiadi” le parole della schermitrice che ha apprezzato il lato organizzativo.