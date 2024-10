Sorpresa per Ilaria Galassi al Grande Fratello 2024: arriva la signora Ausilia

Nella Casa del Grande Fratello 2024 è in arrivo per Ilaria Galassi una bella sorpresa da parte della signora Ausilia. Non tutti sanno che l’ex ragazza di Non è la Rai, prima di venire al GF, a fatto la badante a questa donna che ha più di 90 anni. È stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Fanpage, durante la quale ha rivelato com’è arrivata a fare questo mestiere.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi: si lasciano?/ Corre il gossip, lui preoccupato: lei fa chiarezza

Prima del Covid, Ilaria Galassi lavorava nel salone di parrucchiere del suo compagno, ma la pandemia ha messo in ginocchio l’attività, costringendoli a chiudere. È così che lei ha iniziato a cercare altri lavori, fino a quando un cliente le disse che cercava una badante per sua madre: “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata’”.

Jessica Morlacchi e malattia, attacchi di panico "Preso calmanti per mesi"/ Confessione al Grande Fratello

Chi è Ausilia e cosa fa Ilaria Galassi per lei

La signora in questione è proprio Ausilia, che oggi ha 92 anni e che, in realtà, non fa lavorare Ilaria Galassi del tutto gratis: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. – ha svelato l’ex di Non è la Rai, aggiungendo che – Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno.”

Entrando dunque nel dettaglio del lavoro per la signora Ausilia, Ilaria Galassi ha rivelato che si occupa di lei sotto tanti aspetti, dalle pasticche al mattino – delle quali altrimenti si scorda – all’igiene. La donna, avendo delle ferite sulle gambe, ha bisogno di essere spesso pulita e disinfettata a dovere. Ilaria, inoltre, le fa spesso anche la piega ai capelli o la ceretta, coccolandola come una mamma: “È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto.”, ha ammesso. Proprio Ausilia è pronta a far commuovere Ilaria con una sorpresa nella Casa del Grande Fratello 2024.

Eleonora Cecere, chi è il marito Luigi Galdiero? "Proposta di matrimonio fatta io"/ "Ci siamo sposati per..."