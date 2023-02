Chi è Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian/ L’aneddoto sul primo incontro

Red Canzian, il secondo matrimonio con Beatrice Niederwieser

Red Canzian è uno dei volti più apprezzati della musica italiana, in particolare grazie al suo ruolo storico come polistrumentista nella storica band dei Pooh. L’artista è tornato sul palco con il gruppo per una sensazionale reunion in occasione del Festival di Sanremo 2023 e sarà a breve impegnato nuovamente in tv con il programma Rai Pooh, Un attimo ancora. Oltre alle soddisfazioni professionali, Red Canzian vive un’intensa storia d’amore con Beatrice Niederwieser, sua seconda moglie.

Red Canzian e Beatrice Niederwieser si sono sposati nel 2000 ma la relazione risale a diversi anni prima. Il polistrumentista dei Pooh era reduce dal matrimonio con Delia Gualtiero, dalla quale ha avuto un figlio che segue le sue stesse orme, Philipp. Dalla relazione con Beatrice l’artista ha avuto un’altra figlia, Chiara, che come il suo fratellastro risulta attiva nella scena musicale seppur non con il ruolo di spicco attribuibile alla figura paterna. La storia d’amore tra Red Canzian e Beatrice Niederwieser è stata più volte decantata dai diretti interessati tramite interviste colme di parole di estrema stima e affetto.

Red Canzian e Beatrice Niederwieser, il retroscena dell’incontro a Corvara

Nonostante Beatrice Niederwieser – moglie di Red Canzian – non sia avvezza al mondo dello spettacolo, il suo nome è comunque noto proprio grazie ai contributi offerti dall’artista. Il bassista dei Pooh non perde occasione per raccontare il bellissimo rapporto con la seconda moglie, che si appresta a raggiungere la soglia dei 25 anni di matrimonio. Proprio sulla genesi della relazione, Red Canzian aveva svelato un particolare retroscena nel corso di una vecchia intervista riguardo al loro primo incontro.

Red Canzian ha infatti raccontato di aver conosciuto sua moglie Beatrice Niederwieser dieci anni prima dell’effettiva unione. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto in un locale a Corvara grazie a delle amicizie in comune e senza un seguito sentimentale, avvenuto solo 10 anni dopo e culminato con la scelta di convolare a nozze. Dal canto suo, Beatrice Niederwieser difficilmente rilascia particolari dichiarazioni oltre a non risultare particolarmente attiva sui social network. La donna appare però spesso nei contenuti social di Red Canzian e della figlia Chiara, come in occasione del matrimonio di quest’ultima avvenuto nel 2019.











