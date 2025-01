Benedetta Rossi è tra le protagoniste della nuova puntata speciale di “Verissimo – Le Storie“, il meglio delle interviste realizzate nella passata stagione da Silvia Toffanin. La food blogger seguitissima sia sui social che in tv è tra le più seguite ed amate degli ultimi anni. Un successo enorme iniziata proprio dalle piattaforme social per poi approdare anche sul piccolo schermo dove ha fatto registrare ascolti da record. Proprio palando della fama e della popolarità, Benedetta Rossi ha confessato a Verissimo: “sono una timida e non l’ho mai cercato”. Anzi quando il successo è arrivato, la food blogger non nasconde di aver sentito il peso di una grande responsabilità verso il suo pubblico.

In particolare, Benedetta ha confessato: “ho sempre avuto paura di sbagliare o di comunicare un messaggio che non avrei mai voluto trasmettere agli altri”. Fortunatamente a starle accanto sempre il marito Marco Gentili, un uomo dalle spalle larghe che l’ha aiutata a vivere con grande serenità la fama facendola riflettere su quanto fosse importante non cambiare e restare sempre se stessa.

Benedetta Rossi a Verissimo: il ricordo di nonna e zia e l’amore per i cani

Benedetta Rossi è una donna molto attaccata ai valori semplici ed importanti della vita, ma anche al rispetto del prossimo e l’onestà verso gli altri. Si tratta di principi e valori che le hanno trasmesso anche la nonna e le zie, tra le donne più improntati della sua vita e di cui custodisce un bellissimo ricordo. La loro morte è stato un colpo al cuore per la food blogger che ha dovuto dirle addio quasi in concomitanza. “Le ho perse tutte e due in poco tempo” – ha raccontato Benedetta rivelando di aver imparato tantissimo da loro che erano molto orgogliose di lei e del successo raggiunto.

La Rossi ha poi parlato della sua grande passione e amore per i cani tra cui Nuvola che è rimasto con lei e il marito per 17 lunghi anni. Dopo la morte di Nuvola, Benedetta ha adottato Claud anche se all’inizio non voleva prenderne un altro, ma dei segnali le hanno fatto cambiare idea!