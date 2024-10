Bianca Guaccero è un’attrice e conduttrice italiana, concorrente della diciannovesima edizione del programma Rai Ballando con Le Stelle, trasmissione condotto da Milly Carlucci. Bianca Guaccero è nata a Bitonto il 15 Gennaio 1981 e si è fatta conoscere in vari ruoli nel corso della sua carriera, ma andiamo a conoscere meglio chi è Bianca Guaccero.

Bianca debutta nel mondo della televisione con il film tv Terra Bruciata che la vede protagonista al fianco di Raoul Bova e Michele Placido. Negli anni partecipa a parecchi film e soprattutto serie tv come Ama il tuo nemico 1, Assunta Spina e Capri. Nel 2008 prende parte anche al Festival di Sanremo come conduttrice e negli anni l’abbiamo vista anche in show come Tale e Quale Show, in questo caso nel 2015.

Nel 2018 ha lavorato alla Rai alla conduzione del programma Detto Fatto, lo ha condotto per quattro anni ed è stata ferma per qualche tempo. E’ poi tornata a Ballando con le Stelle dove danza con il ballerino Giovanni Pernice e dove subito si è fatta ‘riconoscere’ positivamente. Al momento la donna è single, ma andiamo a vedere qualcosa in più anche sulla sua vita privata.

Negli anni la prima fiamma di Bianca Guaccero è l’ex calciatore Nicola Ventola che conosce la showgirl ai tempi del liceo. Nel Settembre del 2013 la donna ha sposato il regista Dario Acocella e un anno dopo è nata Alice, che ora ha 10 anni. I due divorziano nel 2017 e – sebbene negli ultimi anni abbiano attribuito diversi flirt a Bianca – al momento la showgirl è ‘felicemente’ single. Almeno cosi lei si è più volte definita, spiegandolo chiaramente a più riprese.

Nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno Bianca infatti ha parlato di tanti temi, dalla sua vita lavorativa a quella privata, rivelando qualche dettaglio in più. Bianca Guaccero ha dichiarato: “Single? Si ma non voglio attribuire aggettivi a questo status, come felice o triste. Questo status racchiude tante cose e vedremo chi sarà in grado di scardinare il mio cuore”. La donna è legatissima alla figlia Alice e riguardo lei ha svelato:

“Alice manda videomessaggi a tutti, in particolare a Federica Pellegrini che è il suo idolo in quanto è appassionata di nuoto. Tende anche molto a rincuorarmi ed è molto dolce”. Un anno fa chiudeva la trasmissione Liberi Tutti e viveva uno dei peggiori momenti lavorativi e ora è tempo di rivincite e Bianca Guaccero ha cominciato alla grande.