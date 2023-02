Chi è Bradford Beck, marito di Giaele De Donà/ Matrimonio finito? Sfoghi e sospetti al GF Vip

Bradford Beck e Giaele De Donà, matrimonio in bilico dopo il GF Vip?

La presenza di Giaele De Donà al Grande Fratello Vip è tra le più centrali, soprattutto in virtù della curiosità costante in merito alla sua attuale situazione sentimentale. Il suo percorso nella Casa del GF Vip l’ha vista avvicinarsi a più riprese alla figura di Antonino Spinalbese nonostante nella sua quotidianità sia legata ad imprenditore americano di nome Bradford Beck. Il suo comportamento al reality ha spesso messo in discussione addirittura la veridicità del rapporto, voci prontamente smentite dalla diretta interessata.

Le ombre sul rapporto tra Bradford Beck e Giaele De Donà sono però aumentate negli giorni scorsi con l’imprenditore americano che ha deciso per la prima volta di entrare nel merito della vicenda. L’uomo ha infatti colto l’occasione del giorno di San Valentino per rompere il silenzio inviando una lettera a sua moglie, ancora all’interno della casa del Gf Vip. “Sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del rispetto verso il nostro matrimonio, che sia per tue scelte o influenzate da altri“.

Giaele De Donà, la reazione dopo la lettera del marito Bradford Beck a San Valentino

Nella lettera inviata da Bradford Beck a sua moglie, Giaele De Donà, l’uomo chiarisce fin da subito il suo malessere per i comportamenti della giovane all’interno della casa del GF Vip, seppur con una leggera vena di comprensione: ” I miei contatti sono stati limitati, se desideri come dici una visita faccia a faccia ti suggerisco di non assumere comportamenti che possano sembrare controproducenti per il nostro matrimonio. Suggerisco prudenza nei tuoi giochi e dinamiche”. Bradford Beck non esclude quindi la possibilità di entrare al GF Vip per un confronto con Giaele De Donà, seppur a condizioni legate ai suoi comportamenti.

Giaele De Donà ha scelto di condividere la lettera del marito Bradford Beck con alcuni suoi compagni di viaggio al GF Vip, in particolare con Micol Incorvaia e Luca Onestini. Entrambi hanno cercato di far comprendere alla donna la natura della lettera, considerata anche la sua reazione palesemente perplessa: “Cosa ho fatto dopo Natale che mi ha mandato 5 aerei? Con Andrea non c’è stato nulla… Tesoro sono 5 mesi che non vedi tua moglie, dovresti saltare di gioia e correre per vedermi”. E mentre Giaele continua a sfogarsi, i sospetti che questo matrimonio sia davvero in bilico nella Casa (e fuori) sono sempre più forti.











