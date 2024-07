Angelica Schiatti, chi è l’ex fidanzata di Morgan e perché si sono lasciati/ Dal primo incontro alla denuncia

Chi è Angelica Schiatti, ex fidanzata di Morgan: il primo incontro 10 anni fa

Quello di Angelica Schiatti è un nome che nelle ultime ore è finito al centro dei media per una vicenda per nulla piacevole. Nata a Monza nel 1989, Angelica è una cantautrice italiana e voce apprezzata dell’indie pop, ma in queste ore è finita sotto i riflettori per la sua relazione con Morgan e le accuse a quest’ultimo fatte ormai quattro anni fa.

Angelica Schiatti e Morgan si incontrano per la prima volta nel 2014 e iniziano a conoscersi, da lì nasce una breve frequentazione che si chiude però dopo poco tempo. Qualche anno dopo, nel 2019, Morgan e Angelica si rivedono e si rimettono insieme, ma anche in quell’occasione la relazione dura poco: tre mesi dopo lei lo lascia. Non sono chiare le motivazioni di questa rottura, ma è probabile che, dopo averci riprovato, la cantante abbia capito che la loro relazione non poteva funzionare. È poi il 2020 quando accade qualcosa di inaspettato: lei lo denuncia e ottiene l’attivazione del codice rosso.

Angelica Schiatti rompe il silenzio dopo il caso Morgan

È l’inizio di un percorso che durerà anni e che, come riportato da Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, vedrà nei confronti di Angelica, da parte di Morgan, messaggi intimidatori, minacce di revenge porn, ma anche insulti al nuovo fidanzato di lei, Calcutta. Oggi che l’intera questione è venuta a galla proprio attraverso l’articolo della Lucarelli, Angelica ha rotto il silenzio per la prima volta, ringraziando tutti per il supporto ricevuto.

“Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani – ha scritto su Instagram – mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”.

