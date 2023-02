Chi è Chiara Canzian, figlia di Red Canzian/ Dagli esordi col padre fino a Sanremo

Chiara Canzian, la sua carriera nel mondo della musica sulla scia del padre

Chiara Canzian, figlia del noto bassista dei Pooh Red Canzian, non è certo celebre come il padre ma a suo modo ha cercato di seguire le medesime orme dal punto di vista artistico e le soddisfazioni professionali non sono di certo mancate. La donna ha iniziato la sua carriera proprio al fianco di Red Canzian, debuttando con il padre in diversi tour e concerti offrendo il proprio contributo tra voce e chitarra. I primi passi impegnativi nel mondo della musica li muove invece con Phil Mer, secondo figlio di Red Canzian e nato dal suo secondo matrimonio.

Chiara Canzian e Phil Mer hanno composto in collaborazione il celebre inno dedicato alla squadra di calcio della città di Treviso, Il calcio del sorriso. La giovane classe ’89 ha poi provato ad imporre la propria bravura in solitaria, tentando la fortuna all’edizione del 2009 del Festival di Sanremo. Con il brano Prova a dire il mio nome non trova particolare spazio sul palco dell’Ariston, ma segue un discreto successo per il suo primo album omonimo. Da allora la giovane artista, figlia di Red Canzian, ha accumulato diverse collaborazioni ed esperienze nell’ambito musicale, come il concerto Amiche per l’Abruzzo e il libro scritto con il padre, Sano Vegano Italiano.

Chiara Canzian, dal matrimonio con Sandro Cesola al rapporto con il fratellastro Phil Mer

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Chiara Canzian, figlia del bassista dei Pooh Red Canzian, non sono molte le informazioni a disposizione. La giovane preferisce mantenere una certa privacy riguardo alla sua quotidianità a dispetto dell’estrema notorietà del padre. Stando alle poche notizie in merito, Chiara sarebbe sposata con Sandro Cesola dal 2019 dopo una relazione durata diversi anni. I due non hanno ancora figli ma non escludono la possibilità in un prossimo futuro.

Chiara Canzian, nonostante la scarsa esposizione della sua vita privata, risulta particolarmente attiva sui social e condivide diversi contenuti affini alle sue attività principali. In particolare su Instagram, la giovane artista figlia d’arte propone diversi scatti a tema culinario, principalmente piatti vegani. Osservando il suo profilo ufficiale sono numerose le foto che la ritraggono sia in compagnia del padre che del fratellastro, Phil Mer, con il quale ha spesso modo di collaborare dal punto di vista professionale.

