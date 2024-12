Chiara Celotto, chi è e carriera dell’attrice: dagli studi teatrali al cinema

Ultimo appuntamento settimanale con La volta buona che oggi pomeriggio, venerdì 6 dicembre 2024, accoglierà in studio numerosi ospiti. A raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo ci sarà anche Chiara Celotto, attrice napoletana classe 1997 che in queste settimane è tra le protagoniste della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, serie in onda su Rai 1 la domenica sera. Ma cosa sappiamo della carriera di questa giovane attrice, che vanta già numerose esperienze nel suo curriculum professionale?

Dopo aver abbandonato gli studi in Psicologia, desiderosa di inseguire la sua passione per la recitazione, avvia un percorso di studi triennale presso l’Accademia del Teatro Bellini di Napoli. Una lunga formazione che l’ha successivamente portata a calcare i primi set, televisivi e cinematografici. Sul grande schermo ha recitato in Mixed by Erry di Sidney Sibilia nel 2022 e, nel 2025, vestirà i panni della protagonista nel film La casa degli sguardi di Luca Zingaretti.

Chiara Celotto, il successo in Vincenzo Malinconico e la vita privata: ha un fidanzato?

Ma Chiara Celotto ha ottenuto un grande successo anche in televisione; ha interpretato il personaggio di Eleonora nella terza stagione de L’amica geniale e vestito i panni di Adele nella fiction Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia. Inoltre, recita anche nei panni di Viola nella serie Sara, firmata da Carmine Elia e targata Netflix. Ma uno dei ruoli più importanti è quello di Alagia Malinconico nella serie Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Chiara Celotto ha un fidanzato? Se la sua carriera è ormai ben nota a tutti, la sua sfera sentimentale e privata resta sempre piuttosto riservata: non sappiamo infatti se il suo cuore è al momento libero o occupato da qualcuno e, anche sui suoi profili social, non emergono indizi legati ad un presunto fidanzato nella sua vita.

