Chi è Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’: bassista storico di Vasco Rossi/ La malattia e la moglie Monia

Vasco Rossi, già da solo, può essere facilmente iscritto all’albo delle icone della musica italiana. Ma nessun interprete, cantautore, artista, sarebbe tale senza una squadra di personalità altrettanto valide capaci di seguire il suo estro mettendoci del proprio. Un esempio è rappresentato da Claudio Golinelli detto ‘il Gallo’, storico bassista di Vasco Rossi e con il quale ha condiviso innumerevoli date, eventi e creazioni musicali.

Ma chi è Claudio Golinelli – “Il Gallo” – bassista di Vasco Rossi? Classe 1950, ha iniziato a suonare la batteria alla tenera età di 8 anni cimentandosi con le prime esibizioni live al fianco del padre. Gli studi sono stati fondamentali per dare libero sfogo al suo talento, al pari del viaggio a Londra per scoprire i segreti del suo idolo, Paul McCartney.

Claudio Golinelli, le due fasi della malattia e il legame con sua moglie Monia Donatini

Il baricentro della carriera professionale di Claudio Golinelli – bassista di Vasco Rossi – è però ovviamente l’Italia. Prima di avvicinarsi al rocker ha collaborato con diversi interpreti e artisti di spicco ma dal 1980 è il rocker a volerlo stabilmente nella sua band per scrivere insieme pagine memorabili della cultura musicale italiana.

Claudio Golinelli – alias Il Gallo – ha dovuto lasciare il suo ruolo di bassista di Vasco Rossi in alcuni periodi della sua vita dove purtroppo le sue energie dovevano essere dedicate a questioni di salute piuttosto serie. Il primo calvario della malattia – come racconta il portale Donna Glamour – risale al 2008 quando scopre di essere affetto da un tumore al fegato. La patologia si ripresenta nel 2020 con conseguente trapianto di fegato. Una volta sconfitta la malattia, il bassista è tornato stabile nella band di Vasco Rossi. Per quanto riguarda le curiosità di vita provata, da diversi anni è sposato con Monia Donatini, conosciuta a Faenza dove era impegnata come cantante di un coro. Con la moglie ha dato alla luce anche una splendida figlia, Sofia.

