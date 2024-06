Vasco Rossi, chi sono i componenti della band/ Debutta il nuovo batterista Donald Renda

Vasco Rossi è unico nel suo genere, semplicemente inimitabile con la sua personalità, la sua voce e le sue canzoni. Ma dietro tutto questo, ad accompagnarlo nei concerti, c’è una band altrettanto eccelsa, con componenti di altissimo livello, sicuramente all’altezza del Blasco. Quest’anno c’era grande curiosità attorno ad un ruolo specifico, quello del batterista, considerando il cambio obbligato a cui Vasco Rossi ha dovuto fare ricorso tra i componenti della band: infatti Matt Laug, promessosi agli AC/DC, ha lasciato spazio ad un nuovo musicista, che è Donald Renda. Si tratta di un nome poco familiare ai fan di Vasco, che avranno l’opportunità di vederlo all’opera nei prossimi concerti.

Chi è Donald Renda, nuovo batterista di Vasco Rossi/ L’annuncio dopo l’addio di Matt Laug

Nel curriculum di Donald Renda ci sono già delle collaborazioni di tutto rispetto ovviamente, con cantanti del calibro di Noemi e Fiorella Mannoia, ma anche Biagio Antonacci, Patty Pravo e Morgan. Per quanto riguarda gli altri componenti della band, non si profilano novità particolari. Tutta la formazione pare confermata.

Concerto Vasco Rossi live al Circo Massimo, Rai Uno/ Diretta e scaletta: 30 hit intramontabili

Vasco Rossi e i componenti della band danno il via ad una lunga serie di concerti estivi da tutto esaurito

Dunque ad affiancare Vasco Rossi ritroviamo una band unita e coesa, pronta a diventare una sola cosa con il Komandante. Dunque chi sono i componenti della band? Oltre alla new entry Donald Renda, al basso troviamo Andrea Torresani e Claudio Golinelli, meglio noto come il Gallo che, per i fan di vecchia data, rappresenta una linea di continuità tra il passato e il presente della band di Vasco Rossi. E ancora tra gli altri componenti della band di Vasco Rossi troviamo Vince Pastano, il mitico Stef Burns, Antonello D’Urso alla chitarra acustica, Alberto Rocchetti alle tastiere, Andrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba e Roberto Solimando al trombone, Roberta Montanari ai cori.

Vasco Rossi, il figlio Davide assolto per l'incidente a Roma/ Era accusato di lesioni e omissione di soccorso

Ecco quindi che dopo aver scaldato i motori con il soundcheck di Bibione, la band del Komandante è pronta a dare il via al tour vero e proprio, che ricordiamo prevede ben sette date a Milano e quattro a Bari. Per il Meazza si tratta di un nuovo record, tra presenze di spettatori, palchi giganteschi, luci, schermi enormi e giochi pirotecnici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA