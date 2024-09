Finalmente entra al Grande Fratello l’attesissimo Forrester Clayton Norcross. Chi è il famoso attore di Beautiful attesissimo dal pubblico? Tutti lo conosco per essere stato il famoso Thorne della soap americana. L’attore ha recitato per più di 400 episodi diventando famosissimo durante gli anni ’90. La sua storia nei reality italiani dura dal 2005, quando aveva partecipato a “La Fattoria” e questa volta è il turno del Grande Fratello 2024 su Canale 5, un’esperienza nuova per lui con un pubblico impaziente di vedere come si comporterà nella casa più spiata d’Italia. Prima di lui, Alfonso Signorini aveva invitato Ronn Moss, protagonista assoluto di Beautiful, ma quest’ultimo avrebbe rifiutato.

Insomma, chi è Clayton Norcross? I telespettatori non vedono l’ora di vedere l’affascinante attore americano all’interno del reality più famoso d’Italia. Nato nel 1954 ad Arcadia, si è laureato in cinema per poi diventare scrittore di serie TV. Il suo successo arriva però negli anni ’80, dove inizia a lavorare anche come modello, grazie alla sua bellezza e alla sua statura importante. Clayton Norcross si divide tra il Giappone, l’Europa e New York, anche se in quegli anni il desiderio di recitare si fa sentire sempre di più. Ed è così che viene scelto per un provino di Beautiful.

Clayton Norcross entra al Grande Fratello: pronostici e il possibile flirt con Clarissa Burt

Quest’anno Clayton Norcross entrerà ufficialmente nel cast del Grande Fratello 2024. Tra i concorrenti ci sarà però anche Clarissa Burt, attrice e modella pronta per vivere un’esperienza indimenticabile sotto il temutissimo giudizio di tutta Italia. L’ex modella ha fatto alcune dichiarazioni sul fatto di aver voglia di innamorarsi anche a 65 anni nella casa del Grande Fratello 2024. Clarissa Burt ha detto infatti di sentirsi ancora pronta per una storia d’amore e di sentirsi ancora “erotica” in questo senso. Ed è così che il pubblico è subito partito ad ipotizzare un flirt tra il bel Clayton Norcross e Clarissa.

Del resto il bellissimo attore americano sconvolgerà gli animi delle concorrenti più “adulte” nella casa del Grande Fratello 2024. Il protagonista della famosa famiglia Forrester entrerà dalla porta rossa lunedì 23 settembre 2024, pronto a portare tutta la sua esperienza televisiva che dura dal 1998 in Italia a partire dal famoso programma “La Posta del Cuore” con Sabina Guzzanti e Avanti un altro, dove ha partecipato di recente come esperto di gossip.