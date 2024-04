Chi è Clizia Gurrado/ Il libro “Sposerò Simon Le Bon” e la reazione del cantante dopo anni…

Il cast del programma tv “Le ragazze” è pronto a ripartire, sabato 13 aprile e tra le protagoniste vi è anche la grande scrittrice Clizia Gurrado.

Nata nel 1969, è diventata una tra le più note scrittrici italiane grazie al suo best seller “Sposerò Simon Le Bon”. La Gurrado scrisse quel libro quando aveva solo 16 anni e nel giro di qualche mese, la sua creatività conquistò tutta la società degli anni ’80 e non solo. Oltre alle numerose vendite, la storia scritta grazie al grande talento e alla creatività di Clizia Gurrado, nel 1986 “prese vita” nell’omonimo film di Carlo Cotti, che rientra tra i film di maggiore successo di quegli anni e racconta proprio l’amore dell’autrice nei confronti del noto cantante dei Duran Duran. L’enorme successo della Gurrado si deve anche alla fama ottenuta dalla band negli anni ’80 e al grande sostegno di molte ragazze che come lei amavano Simon Le Bon; quando Clizia scrisse quel libro, frequentava il liceo Berchet a Milano e non aveva mai incontrato il cantante di persona, negli anni sarà cambiato qualcosa?

Rosanna Bonelli, chi è?/ Prima e unica fantina del Palio di Siena:“Da bambina sentivo…”

Clizia Gurrado e il grande incontro con Simon Le Bon

Molte persone negli anni ’80 si sono chieste come Clizia Gurrado, a soli 16 anni, avesse potuto scrivere un libro così bello e le risposte non si trovano solo nelle sue abilità da scrittrice o negli insegnamenti del padre, che era un grande giornalista, ma anche nel grande rapporto d’amicizia con Rossana, una compagna di scuola, fan dei Duran Duran, con cui Clizia si divertiva a creare storie immaginarie in cui le due erano le fidanzate di due cantanti della band.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme dopo il GF?/ "Ci stiamo sentendo vogliamo capire una cosa"

Dal gioco e dalla creatività è nato un capolavoro ma nonostante l’impegno, la giovane scrittrice non era riuscita a raggiungere il cuore di Le Bon ne a incontrarlo e negli anni successivi, al Corriere della Sera aveva raccontato: “Ci ho provato tante volte ad incontrarlo. Ho inseguito Simon a Sanremo e in alcuni altri concerti. Inutilmente. Poi, qualche anno fa, aveva fissato un appuntamento di lavoro: sono una giornalista e volevo intervistare Simon per una rivista musicale. La rivista ha chiuso. Io sono rimasta con il mio sogno appeso”. Fu grazie a Paolo Bonolis e al programma “Music” se finalmente Clizia Gurrado riuscì a incontrare il suo amato Simon Le Bon, in quella occasione il cantante le diede un bacio sulla guancia e poi le disse: “Ad essere onesto non ho mai visto il film Sposerò Simon Le Bon, ma lo conosco, in un universo parallelo probabilmente noi ci siamo sposati”.

Milena Miconi, chi è la figlia Sofia/ "Sta vivendo la sua sessualità in modo fluido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA