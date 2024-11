Giovedì 21 novembre ad Amici 2024 è successo quello che tutti pensavamo impossibile: Rebecca è stata eliminata e al suo posto è entrato il ballerino Dandy. A sceglierlo per entrare nella scuola di Canale 5 è stato Garrison dopo aver visto la sfida tra i due artisti. “Mi trovo davanti a due ballerini preparati, diversi, giovani e pieni di vitalità. Su quello che ho visto oggi, mi ha colpito di più Dandy”, ha dichiarato il maestro di ballo, dicendo che quando Dandy danza, sembra stia parlando con qualcuno.

AMICI 2024/ Anticipazioni e diretta nona puntata 24 novembre: Trigno diventa Lucio Battisti

Dopo queste parole, Dandy è riuscito ad entrare ufficialmente nella scuola di Amici 2024. Ma chi è? Si tratta di un ballerino di 22 anni specializzato in hip hop. Dandy vive a Roma ma viene dalle Filippine e la sua professoressa nella scuola di Amici 2024 sarà Deborah Lettieri, che inizierà con lui un grande percorso di allenamento e consapevolezza nel mondo della danza.

Anbeta Toromani, chi è la ballerina di Amici e cosa fa oggi/ Il rapporto con Kledi: "Mi ha cambiato la vita"

Dandy Cipriano, il nuovo ballerino di Amici 2024 ha una carriera stellare: il passato a Viva Radio 2 con Fiorello

Chi è Dandy, nuovo ballerino di Amici 2024? Andiamo a sbirciare il suo curriculum. Il giovane nuovo arrivato nella scuola di Canale 5 ha ballato anche a Viva Radio 2, nel cast degli artisti del programma di Fiorello. non solo, nonostante la sua giovane età, insegna ed è un coreografo affermato. I suoi profili social stanno crescendo sempre di più, e continueranno a farlo finchè resterà nell’accademia di Amici 2024. Per ora i Cantanti di Amici 2024 sono Vybes, Antonia, Luk3, Niccolò, Ilan, Senza Cri e Trigno, mentre i Ballerini della scuola di Maria De Filippi sono Alessio, Teodora, Alessia, Dandy, Francesca, Daniele e Chiara.

Vybes e Francesca nuova coppia di Amici 2024? Lui pazzo di lei/ "Ha lineamenti angelici"

Riuscirà Dandy a vincere Amici 2024? Come procederà il suo percorso all’interno del talent? Per ora il ballerino si è presentato in modo egregio, colpendo Garrison. Per quanto riguarda la vita privata, non si sa ancora se Dandy sia fidanzato o se sia single, perchè il ballerino di Amici 2024 ha sempre tenuto molto riserbo per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Per ora non ci sono neanche immagini sui social che testimoniano una relazione in corso, ma presto scopriremo se si innamorerà di qualcuno nella scuola di Amici 2024.