Chi è Daniela Bongiorno, moglie di Mike Bongiorno?/ “Dopo la sua morte non ho chiuso con i sentimenti”

Daniela Bongiorno è la moglie del grande Mike Bongiorno e domenica 26 maggio, in occasione dei 100 anni dalla nascita del defunto marito, sarà ospite della penultima puntata di Domenica in, per ripercorrere non solo la grande carriera di Mike ma soprattutto per parlare di lui in una veste più intima e familiare, che pochi conoscono.

Daniela Bongiorno, ovvero Daniela Zuccoli, è stata la moglie del grande Mike Bongiorno per più di 30 anni; quando i due si sono conosciuti per la prima volta, alla fine degli anni ’60 a Capri, lui era già un grande della televisione italiana e aveva alle spalle ben 2 matrimoni, lei invece lavorava come Hostess ma questo non impedì ai due di innamorarsi follemente. Se il matrimonio che ha coronato il loro amore nel 1972, non era il primo per il grande showman, i due insieme hanno vissuto per la prima volta una gioia comune e nuova, quella di diventare genitori. Mike e Daniela hanno avuto tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo e insieme a loro hanno vissuto dei momenti stupendi fino al 2009, anno in cui Mike morì, lasciando dentro di loro una ferita indelebile.

La vita di Daniela Bongiorno dopo la morte del marito Mike

Daniela Bongiorno, a Domenica in, parlando della sua storia d’amore aveva raccontato: “Con Mike ho scoperto il valore della famiglia e anche il suo lato affettivo. Quando ci siamo conosciuti forse non sapevo nemmeno cosa stessi facendo, lui era bellissimo. Non ero gelosa delle donne che lo rincorrevano, forse ero un po’ gelosa del suo tempo perché aveva sempre molto da fare”.

La moglie di Mike Bongiorno davanti alle telecamere si è sempre mostrata come una donna molto elegante e cordiale ma allo stesso tempo di poche parole quando i giornalisti cercavano di entrare nel privato, soprattutto dopo la morte del marito. Dopo il lutto, le prime parole di Daniela, come riporta Fanpage, sono state: “Mi manca la persona con cui condividevo pensieri intimi”. L’ultima moglie di Mike Bongiorno, oggi, dopo aver coltivato la passione per la moda, è una grande stilista ed è anche coinvolta nella gestione della Bongiorno Production in qualità di produttrice, tuttavia in merito alla sfera privata, è sempre stata molto riservata, anche quando è stata paparazzata da Chi con il nuovo compagno Elio, di cui ha detto solo: “Non ho chiuso la porta dei sentimenti, degli interessi, della curiosità ma posso solo dirvi che dopo Mike sono esigente, qualunque corteggiatore deve essere gentile, educato e cavaliere”.

