Loretta Goggi/ “La tv italiana? Le donne non possono avere le rughe, mentre gli uomini fanno come gli pare”

Loretta Goggi, in occasione di un’intervista su Repubblica, ha analizzato la situazione televisiva attuale e passata in Italia. Secondo l’artista c’è ancora una forte componente di maschilismo su piccolo schermo, nonostante negli anni siano stati fatti passi verso l’emancipazione.

“Ora le donne si sono prese la scena: ma una volta era tutto: ‘Corrado con’, ‘Pippo Baudo con’. Eravamo di contorno. Io le mie soddisfazioni me se le sono prese, la prima donna a condurre il Festival di Sanremo, a fare il quiz” esordisce la Goggi: “Nessuno credeva in me e sono arrivata seconda a Sanremo con Maledetta primavera, che è un successo. Le donne non possono avere le rughe, in Italia a un certo punto diventano invisibili […] Gli uomini, invece, fanno come gli pare. Guardi Vasco Rossi, Ligabue, settantenni e ragazzacci rockstar. Da noi chi? Forse solo solo Loredana (Bertè) osa” conclude.

Goggi avverte Giorgia Meloni: “Sui diritti non si torna indietro”

Loretta Goggi, sempre attiva quando si tratta di tematiche politiche e sociali, ha svelato cosa pensa di Giorgia Melone e del suo operato: “Lasciamola lavorare. Fa politica da sempre” afferma l’artista ai microfoni di Repubblica.

La cantante, però, non manca di fare una precisazione in tema di diritti acquisiti dalle donne e dalla famiglia: “Però sui diritti non si torna indietro. Le famiglie hanno il diritto di essere libere, non puoi dire alle persone come vivere, chi amare, come crescere i figli. Abbiamo fatto tante battaglie, tanti passi avanti: la libertà è sacra” afferma con un velo di polemica. La Goggi non rinnega, dunque, il Presidente del Consiglio ma lo invita a non tornare indietro su alcune precise scelte istituzionali.

