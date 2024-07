Chi è Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi/ Una love story ‘estranea’ alla luce dei riflettori

Gli artisti che attualmente dominano la scena musicale sembrano accomunati da un fattore che riguarda la sfera del gossip: grande discrezione. Lo dimostra anche Gaia Gozzi, sulla cresta dell’onda dopo il tripudio per l’ultimo singolo “Sesso e Samba” che come prevedibile ha riacceso i riflettori anche in riferimento alla propria sfera privata e sentimentale. Da diversi anni la cantante condivide la quotidianità con il fidanzato Daniele Dezi ma, salvo alcune dichiarazioni del passato, tra social e interviste odierne le curiosità scarseggiano.

Ma chi è Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi? Anche lui vive da protagonista la scena musicale, seppur da un punto di vista differente: in qualità di produttore vanta diverse collaborazioni di spicco. Da Gemitaiz a Coez, passando per Achille Lauro e Carl Brave. Anche lui molto discreto, come dimostrato dall’assenza di interviste dedicate al tema sentimentale e dunque dove si racconta in qualità di fidanzato di Gaia Gozzi.

Gaia Gozzi e il fidanzato Daniele Dezi: l’amore prosegue senza ostentazioni mediatiche

In mancanza di aneddoti e curiosità recenti, non si può certo asserire che l’amore tra Gaia Gozzi e Daniele Dezi non sia solido; tutt’altro. La discrezione che li accomuna mette forse in risalto un sentimento così importante da meritare una protezione supplementare; gelosamente protetto dalla curiosità che spesso divampa in rete che – in alcune circostanze – può anche essere un deterrente per la serenità di coppia.

“Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale; ma sono felice”, parlava così tempo fa Gaia Gozzi in una delle rare occasioni in cui ha accennato alla sua vita personale con riferimento al rapporto con il fidanzato Daniele Dezi. “Ho visto che le persone erano molto curiose e così ho deciso di uscire allo scoperto”, era il 2020 – riporta Fanpage – e la cantante parlava dunque per la prima volta del suo fidanzato.

