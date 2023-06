Chi è David Corenswet, il prossimo Superman/ Vestirà i panni dell’Uomo d’Acciaio in Legacy

Il prossimo Superman nel film DC di James Gunn sarà interpretato da David Corenswet. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, con il 29enne attore di Filadelfia che sarà quindi il protagonista assoluto del prossimo film sul nuovo Uomo d’Acciaio, leggasi Superman: Legacy. Accanto a Corenswet ci sarà l’attrice Rachel Brosnahan (32enne americana) a cui invece è stato affidato il ruolo di Lois Lane. Corenswet non è senza dubbio il più conosciuto degli attori, ma è stato visto di recente nella serie tv Netflix Hollywood di Ryan Murphy, come attore protagonista. La Brosnahan è stata invece vista nella serie La Fantastica Signora Maisel nonché in House of Cards, acclamato show andato in onda anni fa su Sky.

“Prigozhin? Putin ne esce rafforzato”/ Orsini: “Ora si rischiano conseguenza tragiche”

Di fatto, come riferisce Justnerd, sono state confermate le indiscrezioni degli ultimi tempi, tenendo conto che James Gunn era rimasto favorevolmente colpito dai provini dei due attori a stelle e strisce, tra l’altro David Corenswet ha anche una certa somiglianza ad Henry Cavill, l’ultimo attore che ha interpretato Superman nel defunto DCEU. Cavill ha senza dubbio lasciato il segno nei fan, che lo avrebbero voluto nuovamente nei panni dell’Uomo d’acciaio, ma lo scorso dicembre era arrivata l’ufficialità circa il fatto che l’attore di The Witcher non avrebbe più volato con il mantello blu nei cieli del mondo.

Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato?/ Spunta una foto con un ragazzo più giovane e il web si scatena

DAVID CORENSWET, LA SINOSSI DI SUPERMAN LEGACY

“Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. Egli è l’incarnazione della verità, della giustizia e dell’American way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda”, la sinossi della prossima attesa pellicola di James Gunn. Il film uscirà fra poco più di due anni, l’11 luglio del 2025, e sarà un vero e proprio reboot con la trama che si ispirerà ad All-Star Superman, una minisere di fumetti scritta nel 2005.

LEGGI ANCHE:

Fedez e Giulia Stabile, gag social prima di Love Mi 2023/ "Devo tenerla a debita distanza perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA